Cerere mare de bilete pentru expoziţia de tapiserie Bayeux

Primele bilete pentru expoziţia dedicată tapiseriei din Bayeux, expusă la British Museum din Londra, care se va deschide în 10 septembrie 2026, au fost puse în vânzare online la 1 iulie, iar cererea foarte mare, cu mii de persoane conectate simultan pe site-ul muzeului, a creat timpi de așteptare online de ore pentru achiziționarea unui bilet, transmite AFP.

Pentru cei care nu au obţinut la 1 iulie bilet de intrare, British Museum a prevăzut alte două etape de vânzare: în octombrie 2026 şi în ianuarie 2027. Preţurile pentru admirarea tapiseriei, care descrie cucerirea Angliei, în 1066, de către William Cuceritorul, duce de Normandia, variază între 25 şi 33 de lire sterline.

Transferul preţioasei tapiserii, cu o lungime de 70 m, o lăţime de 50 cm şi o greutate de 350 kg, urmează să aibă loc în curând, la o dată ţinută secretă, de la Bayeux, Normandia, vestul Franţei.

„Va trece prin tunelul de sub Canalul Mânecii şi va ajunge printre noi destul de curând”, a declarat Nicholas Cullinan, directorul British Museum.

Compusă din nouă panouri de in conectate, tapiseria înfăţişează aproximativ 626 de personaje şi 202 cai, în cadrul a 58 de scene. Tapiseria va reveni la Bayeux după închiderea expoziției de la Londra, în 11 iulie 2027.