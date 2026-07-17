Brăilenii și turiștii aflați în tranzit vor putea vizita, până pe 23 iulie 2026, Târgul Naţional de Ceramică, Textile şi Produse Tradiţionale, organizat pe Esplanada Dunării din Brăila. Evenimentul este
„Chipuri ale sfințeniei”
La Muzeul de Etnografie Botoșani (MEB) este deschisă expoziția „Chipuri ale sfințeniei”, organizată de Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” Botoșani, în parteneriat cu Muzeul Județean Botoșani. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a MEB, expoziția reunește o selecție de lucrări realizate de elevii profilului Patrimoniu Cultural, rezultate în urma studiului iconografiei bizantine. Icoanele înfățișează chipuri ale Maicii Domnului, ale sfinților și sfintelor din tradiția ortodoxă, evidențiind atât respectarea canoanelor iconografice, cât și evoluția artistică a tinerilor. O parte din lucrări reprezintă sfinte românce recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi modele de sfințenie care îmbogățesc patrimoniul spiritual al poporului român. Expoziția include și o lucrare semnată de prof. Ioana Șcarlii, realizată în cheie iconografică și inspirată din portul popular românesc, propunând o punte între patrimoniul spiritual și patrimoniul etnografic. Expoziția poate fi vizitată până la data de 24 august 2026.