Concursul „George Enescu” s-a deschis cu un concert de gală

Filarmonica „George Enescu”, dirijată de Ainars Rubikis, a susținut concertul de gală din deschiderea Concursului Internaţional „George Enescu”, duminică, 4 septembrie, la Ateneul Român. Aflat la cea de-a 18-a ediţie, evenimentul muzical se va desfășura până la 18 septembrie.

Programul galei de deschidere a cuprins o compoziție interpretată în premieră internaţională - „An Axe For The Frozen Sea”, de Karlo Margetic, lucrare premiată la secţiunea Compoziţie în ediţia precedentă a Concursului „Enescu”, Concertul în Do major pentru vioară, violoncel şi pian Op. 56 de Ludwig van Beethoven, în interpretarea câştigătorilor ediţiilor anterioare ale Concursului Internaţional „George Enescu” 2020/21: Valentin Şerban - vioară; Jaemin Han - violoncel şi Yeon-Min Park - pian, precum şi Simfonia nr. 9 în Do major D 944 de Franz Schubert.

Ieri, 5 septembrie, s-a desfășurat prima semifinală a secțiunii Violoncel, a doua având loc astăzi. Ziua de miercuri, 7 septembrie, de la ora 19:00, va aduce iubitorilor de muzică bucuria reîntâlnirii cu violonistul David Grimal, care va susține un concert la Ateneul Român, după următorul program: Sonata nr. 1 în La minor pentru vioară și pian de Maurice Ravel; Sonata pentru vioară și pian FP 19 de Francis Poulenc; Cinci cântece pentru vioară și pian Op. 35 bis de Serghei Prokofiev; Divertimento pentru vioară și pian de Igor Stravinski. La pian: Itamar Golan.