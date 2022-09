Concursul Internaţional „George Enescu”, ediția a XVIII‑a - sub semnul speranței

Cea de‑a XVIII‑a ediţie a Concursului Internaţional „George Enescu” se va deschide la Ateneul Român în 4 septembrie 2022, cu un concert de gală susținut de Filarmonica „George Enescu”, dirijată de Ainars Rubikis.

Ediția din acest an se va încheia în 18 septembrie și este așezată sub deviza „Muzica Speranței”.

În cadrul conferinţei de presă organizate joi, 1 septembrie, directorul artistic al evenimentului, maestrul Cristian Măcelaru, s‑a adresat printr‑un mesaj video organizatorilor concursului şi participanţilor spunând că „avem nevoie să creăm muzică și să ne vindecăm sufletele mai mult ca niciodată”. Managerul interimar al ARTEXIM, Cristin Uruc, a vorbit despre programul evenimentului muzical.

Prezent la conferință, ministrul culturii, Lucian Romaşcanu, a spus: „Sunt mai mult decât bucuros să fi reuşit să reconstruim o echipă şi la minister, dar în special la ARTEXIM, care să ducă mai departe la acelaşi nivel de performanţă, poate peste tot ce au însemnat Festivalul şi Concursul «Enescu». Astăzi pornim Concursul «Enescu», o manifestare extrem de importantă, poate chiar la fel de importantă precum festivalul însuşi, pentru că vine, exact cum spunea şi maestrul Măcelaru, să ducă mai departe ceea ce Enescu a fost şi a făcut. O dată a fost un mare creator de muzică, prieten al tuturor marilor muzicieni ai vremii sale, dar şi un mare mentor pentru tinerii muzicieni”. Ministrul a subliniat și un alt aspect important pentru modul de organizare al evenimentelor majore: „Avem o nouă lege acum, Ordonanţa 83. În baza acesteia vom trece Festivalul «Enescu», Concursul «Enescu», dar şi alte manifestări importante, festivaluri de teatru, expoziţii mari de artă plastică, le vom trece în categoria evenimentelor strategice, astfel încât ele să poată fi finanţate multianual şi să poată fi finanţate indiferent de situaţia bugetului Ministerului Culturii, dacă nu va putea Ministerul Culturii, prin lege specială”.

La conferință au mai participat dirijorul Ainars Rubikis și trei dintre câştigătorii ediţiilor precedente: violoncelistul Jaemin Han, violonistul Valentin Şerban şi pianista Yeon‑Min Park, dar și reprezentanţi ai radioului și televiziunii publice.

În cadrul semifinalelor concursului s‑au calificat 34 de tineri muzicieni din întreaga lume, la secţiunile Violoncel, Vioară şi Pian, iar la secţiunea Compoziţie, 22 de lucrări orchestrale şi camerale vor intra în concurs, unde va fi acordat şi un Premiu pentru Originalitate.

Evenimentul se va deschide la Ateneul Român, duminică, cu Concertul de Gală susţinut de Filarmonica „George Enescu”, sub bagheta dirijorului Ainars Rubiks, cu o premieră internaţională: lucrarea „An Axe For The Frozen Sea” de Karlo Margetic, premiată la secţiunea Compoziţie (categoria Muzică simfonică) la ediţia precedentă a Concursului „Enescu”. Programul mai cuprinde: Concertul în do major pentru vioară, violoncel şi pian op. 56 de Ludwig van Beethoven, în interpretarea câştigătorilor ediţiilor anterioare ale Concursului Internaţional „George Enescu” 2020/21: Valentin Şerban - vioară; Jaemin Han - violoncel şi Yeon‑Min Park - pian, şi Simfonia nr. 9 în do major D 944 de Franz Schubert.

Pe durata concursului vor fi susținute cinci recitaluri de către artişti cunoscuți: violonistul David Grimal și pianistul Itamar Golan - 7 septembrie; violonista Frank Huang, Marcel Johannes Kits (violoncel) şi Angela Drăghicescu (pian) - 9 septembrie; violonistul Dmitry Sitkovetsky, violoncelistul David Geringas și violistul Alexander Gordon - 12 septembrie; pianista Daria Parkhomenko - 14 septembrie; pianistul Nelson Goerner - 17 septembrie.

Lucrările câştigătoare la secţiunea Compoziţie vor fi anunţate în 18 septembrie, odată cu câştigătorii secţiunii de Pian, iar finalele concursului vor fi dirijate de muzicieni de seamă ai scenei internaţionale, acestea urmând a fi retransmise de canalul muzical Mezzo, cu sprijinul Societății Române de Radiodifuziune și al Televiziunii Române.