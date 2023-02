Constantin Brâncuși, omagiat la Veneția

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, în colaborare cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, organizează, în perioada 19-26 februarie 2023, expoziția Brâncuși.

Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”. Sunt expuse fotografii de epocă de la instalarea „Coloanei fără sfârșit”, parte a Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu, din Arhiva Gorjan. Totodată, sunt disponibile spre consultare trei cărți publicate la Editura Brâncuși: Cumințenia Pământului, operă unică, ediție bilingvă română-engleză, autor Doina Lemny; traducerea din franceză în română a volumului Brâncuşi, autor Doina Lemny, apărută în 2012 la Centre Pompidou; Documente din donații privind activitatea lui Constantin Brâncuși la Târgu Jiu în perioada 1937-1938; autori dr. Sorin Lory Buliga, Adina Andrițoiu, potrivit site-ului www.icr.ro.

În cadrul expoziţiei pot fi vizionate filmul „Brân­cuși. Ansamblul Monumental Calea Eroilor”, realizat de Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brân­cuși”, Târgu Jiu, sub coordonarea științifică a Doinei Lemny, precum și un film de prezentare a orașului Târgu Jiu, în limba engleză, „Târgu Jiu. One Step to Infinity”, realizat de Primăria Municipiului Târgu Jiu.