Copilăria în Antichitatea greco-romană

Muzeul de Istorie a Moldovei, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, organizează expoziția „A fost odată ca niciodată…! Scurtă istorie a copilăriei în primele patru veacuri de stăpânire romană la Pontul Euxin”, al cărei vernisaj va avea loc, în 19 iunie 2026, la Palatul Culturii din Iași, informează site-ul palatulculturii.ro.

Sunt expuse 86 de artefacte din colecția muzeului constănțean, cele mai multe provenite din cercetările arheologice întreprinse în orașul antic Tomis şi împrejurimile acestuia, care reliefează con­diția copiilor în diverse medii sociale. „Proiectul expo­zi­țional aduce în fața publicului, în premieră, câteva dintre inventarele funerare de copii, recuperate recent din necropolele tomitane, a căror bogăție și varietate sunt elocvente pentru înțelegerea temei abordate: bijuterii lucrate din materiale prețioase, jucării, opaițe, unguentaria și vase rare de sticlă, dar și vase din lut, obiecte din metal, gagat (cărbune), ambră, piatră, os și corn”, potrivit sursei citate.

Expoziția este deschisă până la 4 octombrie 2026 şi poate fi vizitată în baza biletului de acces la Muzeul de Istorie a Moldovei sau a biletului de expoziție temporară. La vernisaj, intrarea este liberă.