Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Copilăria în Antichitatea greco-romană

Copilăria în Antichitatea greco-romană

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 17 Iunie 2026

Muzeul de Istorie a Moldovei, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, organizează expoziția „A fost odată ca niciodată…! Scurtă istorie a copilăriei în primele patru veacuri de stăpânire romană la Pontul Euxin”, al cărei vernisaj va avea loc, în 19 iunie 2026, la Palatul Culturii din Iași, informează site-ul palatulculturii.ro.

Sunt expuse 86 de artefacte din colecția muzeului constănțean, cele mai multe provenite din cercetările arheologice întreprinse în orașul antic Tomis şi împrejurimile acestuia, care reliefează con­diția copiilor în diverse medii sociale. „Proiectul expo­zi­țional aduce în fața publicului, în premieră, câteva dintre inventarele funerare de copii, recuperate recent din necropolele tomitane, a căror bogăție și varietate sunt elocvente pentru înțelegerea temei abordate: bijuterii lucrate din materiale prețioase, jucării, opaițe, unguentaria și vase rare de sticlă, dar și vase din lut, obiecte din metal, gagat (cărbune), ambră, piatră, os și corn”, potrivit sursei citate.

Expoziția este deschisă până la 4 octombrie 2026 şi poate fi vizitată în baza biletului de acces la Muzeul de Istorie a Moldovei sau a biletului de expoziție temporară. La vernisaj, intrarea este liberă.

Citeşte mai multe despre:   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Dezbatere despre antreprenoriatul rural la Iași Cultură
    Dezbatere despre antreprenoriatul rural la Iași

    Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române - Filiala Iași, în parteneriat cu Asociația Rural Development Research Platform, organizează, în 19 iunie 2026, cea de-a treia

    17 Iun, 2026
  • Societatea de Salvare, 120  Cultură
    Societatea de Salvare, 120 

    Vernisajul expoziției „Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare” va avea loc, în 26 iunie, la Palatul Suțu. Expo­zi­ția reprezintă o incursiune în istoria

    16 Iun, 2026
TOP 6 Cultură