Eleganța Levantului, într-o expoziție

La Muzeul de Istorie din Suceava, în Sala Media, va avea loc, în 8 iulie 2026, vernisajul expoziției „Moda la Porțile Levantului”, care aduce în prim plan piese vestimentare și accesorii reprezentative pentru epoca fanariotă și perioada de tranziție către modernitate, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Național al Bucovinei.

Printre exponate se numără rochii con­fec­ți­o­nate din catifea și brocart, bogat ornamentate cu broderii din fir metalic, destinate jupâneselor și jupânițelor, anterie din cutnie, pipiri - haine cu sau fără mâneci, cu poale lungi și bogat încrețite la spate -, ciupage din borangic cusute cu fir metalic. Toate piesele de costum și accesorii, provenite din colecțiile Muzeului Municipiului București, readuc la viață o lume dispărută, prin intermediul unei scenografii muzeale special concepute.

Expoziţia, care va putea fi vizitată până la 4 octombrie 2026, recompune imaginea Bucureștiului fanariot și a perioadei de tranziție spre Occident, surprinzând universul elitelor, dar și pe cel al locuitorilor mahalalelor din acest spațiu urban cu influențe levantine.