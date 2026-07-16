Sub titlul „Expoziția generală din 1906. Repere pentru dezvoltarea unei națiuni”, Arhivele Naționale ale României (ANR) marchează, printr-o expoziție documentară, împlinirea a 120 de ani de la organizarea Ex
Expoziție de covoare tradiționale
La Muzeul Astra din Sibiu pot fi admirate, până pe 9 mai 2027, splendidele exponate incluse în expoziția itinerantă „Scoarțe. Covoare. Păretare. Rafinamentul tehnicilor de țesut”, provenite din colecțiile a șapte muzee din ţară (Muzeul Astra, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Județean Botoșani, Muzeul Maramureșan Sighetul Marmației, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Complexul Muzeal Național Neamț). Potrivit organizatorilor, scopul demersului este acela de a promova tehnicile tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova, element înscris în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO. „Parcursul expozițional este redat în cinci secvențe esențiale: prelucrarea fibrelor, obținerea firelor, tehnici de decorare cromatică și ornamentare, țesutul propriu-zis și, la final, muzeificarea: conservarea, restaurarea și valorificarea expozițională”, se arată pe pagina de Facebook a muzeului. Evenimentul este integrat în programul Astra Multicultural 2026, confinanțat de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Culturală 2026.