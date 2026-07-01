Cele mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) arată că, în 2025, existau 7.957 biblioteci, în scădere cu 226 unităţi faţă de 2024, acestea dispunând de circa 152 de milioane de vo
Expoziție de minerale și pietre prețioase
În holul Muzeului Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor”, situat pe strada Bogdan Vodă nr. 1 din Sighetu Marmației, este deschisă, în perioada 3-5 iulie 2026, o expoziție de minerale și pietre prețioase.
Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Maramureșean, vizitatorii au ocazia să descopere comorile ascunse ale pământului și să afle informații interesante despre fascinanta lume a mineralelor. Expoziția se adresează publicului de toate vârstele și promite o experiență educativă și captivantă.
Evenimentul este organizat de Muzeul Maramureșean, în colaborare cu Mineral Expo. Programul de vizitare este zilnic, între orele 9:00 și 17:00, iar accesul se face în baza unui bilet de intrare cu tarif redus, în valoare de 5 lei.