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Expoziție de minerale și pietre prețioase

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 02 Iulie 2026

În holul Muzeului Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor”, situat pe strada Bogdan Vodă nr. 1 din Sighetu Marmației, este deschisă, în perioada 3-5 iulie 2026, o expoziție de minerale și pietre prețioase.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Maramureșean, vizitatorii au ocazia să descopere comorile ascunse ale pământului și să afle informații interesante despre fascinanta lume a mineralelor. Expoziția se adresează publicului de toate vârstele și promite o experiență educativă și captivantă.

Evenimentul este organizat de Muzeul Maramu­re­șean, în colaborare cu Mineral Expo. Programul de vizitare este zilnic, între orele 9:00 și 17:00, iar accesul se face în baza unui bilet de intrare cu tarif redus, în valoare de 5 lei. 

 

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Muzeul Etnografic al Mara­mureșului
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