În holul Muzeului Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor”, situat pe strada Bogdan Vodă nr. 1 din Sighetu Marmației, este deschisă, în perioada 3-5 iulie 2026, o expoziție de minerale și pietre prețioase.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Maramureșean, vizitatorii au ocazia să descopere comorile ascunse ale pământului și să afle informații interesante despre fascinanta lume a mineralelor. Expoziția se adresează publicului de toate vârstele și promite o experiență educativă și captivantă.

Evenimentul este organizat de Muzeul Maramu­re­șean, în colaborare cu Mineral Expo. Programul de vizitare este zilnic, între orele 9:00 și 17:00, iar accesul se face în baza unui bilet de intrare cu tarif redus, în valoare de 5 lei.