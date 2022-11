Data: 15 Noi, 2022

Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiu­lui” găzduiește expoziția de icoane pe sticlă intitulată „Ferestrele credinței“, care cuprinde lucrări realizate de artistele și colecțio­narele Raluca Rogozea și Natalia Lazăr. În Galeria Foișor a Palatului Brâncovenesc de la Mogoșoaia sunt expuse peste 30 de icoane, în stiluri iconografice specifice picturii pe sticlă, de la arta populară naivă a zonei Nicula la stilul bizantin.

Colecția Ralucăi Rogozea, din care fac parte și creații proprii, este o continuare a colecției de icoane pe sticlă „Remus Rogozea“, a tatălui său, cu rădăcini în Țara Făgăra­șului, într-o sinteză fascinantă a tradiției cu tehnici și culori moderne. „Am trăit în casă cu icoanele tatălui meu, pe care într-un fel le-am salvat de perioada comunistă, în care nu aveai voie să ai o co­lecție de icoane în casă. Am început în această perioadă să restaurăm icoanele vechi, inclusiv să dezvoltăm tot ce înseamnă îmbinarea între arta modernă și tradiția vechilor iconari, provenită din zona Făgă­rașului, în special. Am păstrat tehnica veche de lucru în oglindă cu tempera și ou. Am folosit și foiță de aur, pentru că dă o luminozitate specială. Prin aceste icoane vreau să prezint tradiția și arta românească”, a afirmat Raluca Rogozea, în cadrul vernisajului care a avut loc în data de 12 noiembrie.

La rândul ei, artista Natalia Lazăr spune despre colecția sa că „este concepută ca un parcurs al icoanelor pe sticlă ce poartă un întreg univers de inspirație divină și dezvăluie o amplă viziune ce reunește trecutul și viitorul într-un prezent continuu”. Printre lucrările sale se numără „Cina cea de Taină“, „Botezul Domnului“, „Maica Domnului Îndurerată“ și „Praznicar“.

Curatorul expoziției, Gheorghe Coman, consideră că „publicului i se face o prezentare cronologică a istoriei icoanelor pe sticlă din țara noastră și ne întoarcem la izvoadele vechi. Acestea sunt adevărate repere ale originii picturii pe sticlă. Natalia Lazăr are câteva interpretări personale, după teme ale lui Brâncuși - Rugăciune, dar și câteva reprezentări iconografice clasice. Raluca Rogozea are o paletă mai largă de reprezentări, cu Maica Domnului în diferite ipostaze, Mântuitorul în diferite scene biblice. Aici totul este redus la simbol și la mesajul biblic. Expoziția ne îndeamnă la reculegere, la întoarcerea către lucrurile nepământești, lucrurile sfinte”.

Icoanele pe sticlă din cadrul acestei expoziții pot fi admirate până în data de 30 noiembrie 2022, de marți până duminică, în intervalul orar 9:00-17:00. (A. D.)