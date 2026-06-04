Hartă digitală a mormintelor și monumentelor eroilor

Eroii căzuţi la datorie în cele două războaie mondiale vor putea fi descoperiţi de către public printr-un proiect care îşi propune amplasarea unor plăcuţe digitale cu cod QR în proximitatea monumentelor lor funerare şi realizarea unei hărţi digitale a acestora. „Aceste instrumente pot facilita accesul publicului la informaţii istorice, educative şi memoriale, într-o formă modernă, accesibilă şi demnă. (...) În spatele fiecărui nume, al fiecărei cruci, al fiecărui monument şi al fiecărui loc de înhumare se află o poveste, o familie şi o jertfă care nu trebuie lăsate să se piardă în timp”, a transmis iniţiatorul proiectului, Asociaţia „Călător prin România”, proiect realizat în parteneriat cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor. Organizaţia vizează documentarea mormintelor şi operelor comemorative de război, de la mausolee, cimitire de onoare, parcele de onoare, monumente, statui, până la osuare, apoi realizarea unor hărţi clare şi corelarea informaţiilor obținute cu evidenţele existente.