Invitaţie la tabăra „Vara pe uliţă”

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” invită copiii, ca în fiecare an, la tabăra „Vara pe uliţă”, care va avea loc în perioada 6-31 iulie 2026 şi care oferă o paletă largă de activități de petrecere a vacanței de vară într-o atmosferă prietenoasă și rustică, ce amintește de curtea bunicilor de la țară, potrivit anunţului de pe site-ul muzeul-satului.ro. Scopul programului este de a insufla celor mici dragostea pentru tradiție și cultură și de a duce meșteșugurile tradiționale mai departe.

Timp de 4 săptămâni copiii vor lucra alături de meșteri populari din întreaga țară și de artiști plastici, care îi vor iniția în tainele olăritului, realizării de păpuși, de podoabe şi măşti populare, ale țesutului, pictării de icoane pe sticlă şi pe lemn, încondeierii de ouă, dansurilor populare, împâslitului lânii, modelajului în lut, picturii și desenului.

Noutatea acestei ediții a taberei constă în adăugarea unor ateliere care în ultimele luni au fost apreciate deopotrivă de copii, părinți, profesori: prelucrarea lemnului, canto popular românesc, teatru, arome, flori și plante medicinale, fierărie, gravură, precizează sursa citată. Informaţii despre înscrieri şi programul atelierelor se găsesc pe site-ul muzeului.

