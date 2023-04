Laleaua Vlăsiei ar putea deveni plantă protejată

Cercetătorii de la Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale (BRGV) Buzău fac demersuri pentru ca laleaua Vlăsiei, plantă floricolă întâlnită în Pădurea Crâng din municipiul Buzău, unică la nivel internaţional, să fie recunoscută de lumea ştiinţifică. Acest tip de lalea galbenă sălbatică ar putea intra, astfel, sub incidența legii plantelor protejate, ţinând cont de caracteristicile ei unice şi de faptul că este întâlnită doar pe o arie restrânsă. „Laleaua de Buzău, pe care noi am denumit-o laleaua Vlăsiei, pentru că a fost găsită în Pădurea Vlăsiei, actuala Pădure Crâng, este cu totul diferită de laleaua de Cazane sau laleaua de pădure pe care o întâlnim în Republica Moldova. (…) Laleaua de Buzău are caracteristici unice, practic putem vorbi de o specie endemică, unică putem spune la nivel internațional (…). Ea trebuie protejată sub aspect ştiinţific şi să fie prezentă la nivelul congreselor internaţionale”, a declarat, pentru Agerpres, Costel Vânătoru, directorul BRGV.

Administrația locală din Buzău a făcut și face în continuare apel la cetățeni să nu mai recolteze lalele din Pădurea Crâng, pentru că este o specie rară şi deosebit de sensibilă.