La Muzeul Na­țio­nal de Istorie a României (MNIR) are loc astăzi, 5 martie, lansarea volumului „Limesul Dunărean din România” - editori Ioan C. Opriș, Florian Matei-Popescu, Ovidiu Țentea -, care reunește texte originale, informații cunoscute deja și actualizări cu referire la for­ti­ficațiile și așezările romane descoperite și cercetate pe malurile de nord și de sud ale Dunării, de pe teritoriul României. La acest moment, se află în pregătire documentația pentru fortificațiile romane de pe frontiera Dunării, cu scopul înscrierii lor în Lista Patrimoniului Mondial, împreună cu Bulgaria, Serbia și Croația („Frontiers of the Roman Empire - Danube Limes Eastern Section, FRE - DLES”), ocazie potrivită și pentru actualizarea prin publicarea datelor disponibile azi, sprijinite de fotografia aeriană, tehnologia LiDAR, prospecțiuni magnetometrice sau batimetrii în albia Dunării.

Respectul, protejarea și cultivarea legăturii cu propria istorie și propriul patrimoniu arheologic, prin care proiectul întrunește criteriile înscrierii în World Heritage List, reprezintă condiția și totodată garanția pentru reușita acestui proiect sub egida UNESCO, informează într-un comunicat de presă MNIR. Publicația a apărut în cadrul Programului Național LIMES, finanțat de Ministerul Culturii.