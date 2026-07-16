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„Marie, dragă”

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Un articol de: Daniela Șontică - 21 Iulie 2026

La Centrul de cultură „George Apostu” din Bacău, iubitorii de artă pot admira, până la sfârșitul lunii iulie 2026, expoziția de pictură și grafică „Marie, dragă”, a artistei Luminița Radu. În cadrul vernisajului din 17 iulie a vorbit dr. Luiza Barcan, critic și istoric de artă, care a evidențiat motivele de inspirație profund spirituale ale artistei, demersul de față fiind dedicat Maicii Domnului. Luminița Radu (n. 1979) este absolventă a Facultăţii de Arte Plastice, Decorative și Design din Iași, secţia Grafică. Membră a UAP, filiala Bacău, din anul 2009, artista a expus în numeroase expoziții personale. 

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