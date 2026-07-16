Sub titlul „Expoziția generală din 1906. Repere pentru dezvoltarea unei națiuni”, Arhivele Naționale ale României (ANR) marchează, printr-o expoziție documentară, împlinirea a 120 de ani de la organizarea Ex
„Marie, dragă”
La Centrul de cultură „George Apostu” din Bacău, iubitorii de artă pot admira, până la sfârșitul lunii iulie 2026, expoziția de pictură și grafică „Marie, dragă”, a artistei Luminița Radu. În cadrul vernisajului din 17 iulie a vorbit dr. Luiza Barcan, critic și istoric de artă, care a evidențiat motivele de inspirație profund spirituale ale artistei, demersul de față fiind dedicat Maicii Domnului. Luminița Radu (n. 1979) este absolventă a Facultăţii de Arte Plastice, Decorative și Design din Iași, secţia Grafică. Membră a UAP, filiala Bacău, din anul 2009, artista a expus în numeroase expoziții personale.