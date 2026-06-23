Mircia Dumitrescu omagiat prin expoziția „Autoportret 85”

La sediul Muzeului Național al Literaturii Române (MNLR) din București va avea loc, în 3 iulie 2026, vernisajul expoziției „Mircia Dumitrescu. Autoportret 85”. Vor lua cuvântul, alături de artist, acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, și Înaltprea­sfinți­tul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit emerit de București, potrivit informațiilor publicate pe site-ul MNLR. Expoziția reunește lucrări de gravură, sculptură, de­sen, pictu­ră și carte bibliofilă, unele dintre acestea fiind prezentate în premieră.

„Înțelegem că prezentul este atât al tradiției trecutului identitar, de care suntem atașați și care ne-a zidit ființa, cât și al moște­nirilor universale. Ideile enunțate rezonează cu îndrumarea și gândurile profesorilor și mentorilor mei, de la care am învățat să nu mă așez în sfera unor experiențe care nu îmi aparțin”, a declarat acad. Mircia Dumitrescu, citat de sursa menționată.

Considerat unul dintre cei mai importanți graficieni români contemporani, Mircia Dumitrescu, membru titular al Academiei Române, a realizat sute de ilustrații pentru opere semnate de Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Panait Istrati și François Villon. Expoziția „Autoportret 85” va fi deschisă până la sfârșitul lunii august 2026.