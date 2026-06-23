Galeria de Artă Sacră „Maria Brâncoveanu” din incinta Bisericii Albe - Catul de Jos a Mănăstirii Turnu din Prahova a găzduit duminică, 28 iunie, după Sfânta Liturghie, vernisajul expoziției de pictură
Mircia Dumitrescu omagiat prin expoziția „Autoportret 85”
La sediul Muzeului Național al Literaturii Române (MNLR) din București va avea loc, în 3 iulie 2026, vernisajul expoziției „Mircia Dumitrescu. Autoportret 85”. Vor lua cuvântul, alături de artist, acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, și Înaltpreasfințitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit emerit de București, potrivit informațiilor publicate pe site-ul MNLR. Expoziția reunește lucrări de gravură, sculptură, desen, pictură și carte bibliofilă, unele dintre acestea fiind prezentate în premieră.
„Înțelegem că prezentul este atât al tradiției trecutului identitar, de care suntem atașați și care ne-a zidit ființa, cât și al moștenirilor universale. Ideile enunțate rezonează cu îndrumarea și gândurile profesorilor și mentorilor mei, de la care am învățat să nu mă așez în sfera unor experiențe care nu îmi aparțin”, a declarat acad. Mircia Dumitrescu, citat de sursa menționată.
Considerat unul dintre cei mai importanți graficieni români contemporani, Mircia Dumitrescu, membru titular al Academiei Române, a realizat sute de ilustrații pentru opere semnate de Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Panait Istrati și François Villon. Expoziția „Autoportret 85” va fi deschisă până la sfârșitul lunii august 2026.