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Moment aniversar pentru părintele scriitor Nicolae Cojocaru

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Un articol de: Prof. Pr. Dr. Alexandru Cojocari Moroșan - 10 Iulie 2026

În aceste zile, părintele dr. Nicolae Cojocaru sărbătoreşte 50 de ani de la căsătoria cu dna Viorica. Cunoscut în lumea teologică și cea culturală ca un autor de prestigiu, Nicolae Cojocaru are un palmares onorabil: a publicat 50 de cărți, peste 150 de studii și articole, a sus­ți­nut zeci de co­municări și con­ferințe la mari ­instituții academice din țară și din străinătate. Prin ceea ce a scris și a publicat, părintele Nicolae este cel mai titrat scriitor și etnograf din Bucovina, un creator de cultură pentru tot nea­mul românesc. Acum, când anii s-au adunat rodnici la vatra vieții, îi urăm scriitorului, împreună cu soția, multă sănătate, spor în activitatea publicistică și La mulți ani!

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