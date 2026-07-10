Consiliul Județean (CJ) Vaslui precizează, într-un comunicat de presă, că în judeţul Vaslui au fost digitalizate 29 de biblioteci, cu o finanțare de 3,5 milioane de lei alocată prin PNRR. Proiectul
Moment aniversar pentru părintele scriitor Nicolae Cojocaru
În aceste zile, părintele dr. Nicolae Cojocaru sărbătoreşte 50 de ani de la căsătoria cu dna Viorica. Cunoscut în lumea teologică și cea culturală ca un autor de prestigiu, Nicolae Cojocaru are un palmares onorabil: a publicat 50 de cărți, peste 150 de studii și articole, a susținut zeci de comunicări și conferințe la mari instituții academice din țară și din străinătate. Prin ceea ce a scris și a publicat, părintele Nicolae este cel mai titrat scriitor și etnograf din Bucovina, un creator de cultură pentru tot neamul românesc. Acum, când anii s-au adunat rodnici la vatra vieții, îi urăm scriitorului, împreună cu soția, multă sănătate, spor în activitatea publicistică și La mulți ani!