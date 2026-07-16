Oameni și cai din Valahia Moravă în fotografii

Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET) găz­duiește expoziția de fotografie documentară „Despre oamenii și caii din Valahia Moravă”, a fotografului Josef Vrážel. Valahia Moravă din estul Republicii Cehe este un ținut al pădurilor întinse, al pășunilor, al terenurilor dure și pietroase, regiunea fiind cunoscută pentru condițiile dificile de trai, caii reprezentând pentru oamenii de aici un sprijin esențial în munca desfășurată pe aceste meleaguri, se arată pe site-ul MET.

Expoziția reunește 12 fotografii alb-negru, alături de obiecte autentice din universul ecvestru, care surprind relația profundă dintre oameni și cai în Moravia, de la activitățile tradiționale, în care caii aveau un rol indispensabil, până la lumea curselor hipice.

Născut în 1966, la Vsetín, fotograful Josef Vrážel locuiește în orașul Karolinka, din regiunea Valahia Moravă. În centrul creației sale se află relația dintre oameni și cai, dimensiunea spirituală a existenței și viața de zi cu zi a comunităților care trăiesc în armonie cu natura. Expoziția este deschisă până în 9 august 2026.