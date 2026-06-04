La cea de-a 4-a ediție a Târgului de artă contemporană MoBu, care a reunit peste 50 de artiști şi s-a desfășurat în perioada 3-7 iunie, au fost expuse lucrări de pictură, sculptură, desen, grafică,
Omagiu actriței Simona Bondoc
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) găzduiește, în 11 iunie 2026, de la ora 14:00, avanpremiera spectacolului radiofonic „Luna sângerie şi vocea care aşteaptă”, de Oana Maria Cajal, în regia lui Gavriil Pinte și interpretarea actriței Simona Bondoc. Premiera radiofonică a spectacolului va avea loc în 19 iunie, de la ora 22:00, şi „au fost utilizate fragmente din Fonoteca de Aur a Teatrului Național Radiofonic, cu Simona Bondoc, Radu Beligan, Ştefan Mihăilescu-Brăila, Gheorghe Dinică, Ştefan Iordache, Ion Caramitru, Ion Pavlescu, Adrian Pintea și Ştefan Sileanu. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea”, se arată pe site-ul MNLR. Spectacolul reprezintă un „one woman show” și „este o producție sonoră sensibilă și expresivă, o operă încărcată de sensuri și semnificații, valorificate artistic printr-o remarcabilă viziune regizorală, prin harul unei actrițe legendare și printr-o alcătuire auditivă puternică și emoționantă”. Piesa se constituie într-un exerciţiu de admiraţie pentru marea actriţă Simona Bondoc.