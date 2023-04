Patrimoniul verde, promovat în cadrul programului Timișoara - Capitală Culturală Europeană

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT), alături de Norwegian Institute for Bioeconomy Research (NIBIO) şi Norwegian University of Science and Technology (NTNU), a inițiat proiectul „Cultura parcurilor în oraşe - parcuri ale culturii” cu scopul promovării patrimoniului verde. Inițiativa susține cultura parcurilor din Capitala Europeană a Culturii Timişoara 2023 prin promovarea şi restaurarea patrimoniului cultural verde, factor important în dezvoltarea urbană.

La sfârșitul lunii mai 2023, instituțiile implicate vor organiza la Timișoara un workshop, o masă rotundă și un climaton, cu participarea a zece experţi din România şi Norvegia. În cadrul acestor manifestări vor fi dezbătute teme precum promovarea culturii conservării serviciilor ecosistemice oferite de zonele verzi urbane, utilizarea serviciilor ecosistemice în dezvoltarea urbană durabilă, promovarea culturii implementării soluţiilor bazate pe natură, schimbările climatice şi provocări curente la adresa mediului urban, soluţii privind multifuncţionalitatea parcurilor.

Grupurile de experţi vor lucra şi la elaborarea unui ghid de bune practici pentru promovarea culturii conservării serviciilor ecosistemice oferite de zonele verzi urbane şi a utilizării sustenabile a serviciilor ecosistemice în dezvoltarea urbană durabilă.