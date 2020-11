Pristolnic de o frumusețe aparte prin simplitate

Data: 10 Noi, 2020

Proiectul „Obiectul lunii la Muzeul de Artă Populară «Dr. Nicolae Minovici»” continuă și în noiembrie cu un element tradițional care ocupă un loc important în arta lemnului la români - pristolnicul. Colecția etnografică a doctorului Nicolae Minovici ne relevă un exemplar, care datează din anul 1937, de o frumusețe aparte și care se remarcă prin simplitate.

Colecția de 15 pristolnice din patrimoniul muzeului este apreciată pentru simplitatea și armonia proporțiilor, fiind una unicat datorită motivelor decorative pe care le are, dar și a tehnicii de realizare. Pristolnicul ales pentru a fi obiectul lunii este confecționat din lemn de tei băițuit, sub forma unei cruci cu vârful trilobat și brațe înguste sculp­tate cu o bază de forma unui trunchi de piramidă. Silvia Zamfir, coordonator al Secției de Antropologie Urbană și coordonator al proiectului obiectul lunii, crede că, în acest fel, oamenii au șansa de a cunoaște în profunzime tradițiile care sunt strâns legate de obiectele expuse și, totodată, de a descoperi povestea fiecărui obiect, care datează de zeci sau poate chiar sute de ani.

„Pristolnicul este definit ca fiind un sigiliu de piatră sau lemn cu care se imprimă prescurile cu o pecete având semnul crucii și ini­țialele IS HR NI KA. Acestea mai sunt numite și pecetare sau pistornice, au o înălțime cuprinsă între 10 și 20 cm și sunt compuse din două segmente: partea inferioară este asemănătoare unui postament de formă paralelipipedică sau trunchi de piramidă pe care e incizat înscrisul religios IS HR NI KA, semnificând victoria lui Iisus Hristos asupra morții sau Iisus Hristos Biruitorul. Cealaltă față este netedă, central prezintă un che­nar incizat cu linii în diagonală, laturile având crestături semirotunde. Baza pristolnicului este incizată sub forma unei cruci, iar inscripția mai sus amintită este realizată prin tehnica în oglindă. Pristolnicul a fost lucrat manual, prin diferite tehnici: tăiere, fasonare, sculptare, incizie și crestare”, explică Silvia Zamfir.

Încă din cele mai vechi timpuri, pristolnicul a fost întrebuințat pentru a pune pecetea pe prescura care se folosea la Proscomidie, în cadrul Sfintei Liturghii. Puteți admira frumusețea pristolnicului, dar și întreaga colecție a doctorului Nicolae Minovici, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00- 18:00.

(Alexandra Drugan)