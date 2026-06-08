„Să ne întoarcem la scrierile Sfinților Părinți”

Data: 08 Iunie 2026

Cei doi reprezentanți ai Biroului de presă al Patriarhiei Române, pr. Adrian Agachi și pr. Florin‑Ciprian Petre, și‑au lansat sâmbătă, 6 iunie, cele mai noi cărți în cadrul Salonului internațional de carte Bookfest, la standul Editurilor Patriarhiei Române și al Tipografiei Cărților Bisericești. Ambele lansări au fost moderate de pr. Ștefan Zară, consilier cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Prima carte prezentată a fost „Pomelnicul generațiilor. Meditații despre viața de ieri și de azi”, a părintelui consilier patriarhal Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, carte publicată la Editura TRINITAS, în Colecția „Media Christiana”, Seria LUMINA. Părintele consilier cultural Ștefan Zară a subliniat că volumul „marchează nu doar publicistica bisericească, ci chiar cartea de eseuri de la noi”.

Invitatul special al evenimentului, părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific, l‑a asemănat pe autor cu Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în sensul că și marele teolog și‑a publicat mai întâi în „Telegraful Român” eseurile teologice pe care le‑a reunit în primele sale cărți. „Seva principală a acestor texte este extrasă din gândirea sfinților și, de fiecare dată când pune probleme de actualitate, autorul încearcă să le dea răspunsuri din opera Sfinților Părinți, din Sfânta Scriptură, din marea Tradiție a Bisericii”, a spus părintele Dascălu.

Părintele Adrian Agachi a arătat că scrierea acestei cărți pe durata mai multor ani „a reprezentat o perioadă de meditație, de formare”. Autorul a îndemnat ca, în mijlocul acestei lumi pline de tumult și fragmentare, să ne lăsăm transformați spiritual de lucrurile bune citite, lăsând cunoștințele să lucreze și în inimă, nu doar în minte. Când mediul general este neprielnic unei vieți interioare liniștite, este foarte important ca măcar mediul personal, de acasă, să fie un mediu în care Hristos să fie prezent. „În lumea de azi, trăim o mare împrăștiere, atenția ne este împărțită în atât de multe direcții, încât nu ne mai regăsim. Care sunt pașii să ne regăsim pe noi înșine? Să ne întoarcem la izvoare, să ne întoarcem la Sfânta Scriptură, la scrierile Sfinților Părinți”, a subliniat pr. consilier patriarhal Adrian Agachi.

Volum despre Sfântul Ioan Casian

Au fost lansate, apoi, cele două volume ale părintelui Florin‑Ciprian Petre, „De la omul exterior la omul interior. Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian” și „Cum se rugau Sfinții isihaști?” (ediția a doua). Moderatorul lansării, pr. consilier Ștefan Zară, care este și coordonatorul Editurii „Cuvântul Vieții”, unde au fost publicate cărțile, a amintit că autorul este specialist în opera Sfântului Ioan Casian, având un doctorat pe această temă obținut la Universitatea din Strasbourg. Lucrarea despre antropologia duhovnicească a Sfântului Ioan Casian, varianta în limba română, a fost premiată de Academia Română în 2023.

Pr. prof. univ. dr. Bogdan Tătaru‑Cazaban a remarcat că opera Sfântului Ioan Casian merită să fie cunoscută mai mult și a dezvăluit că lucrează, împreună cu părintele Ciprian‑Florin Petre, la traducerea unui tratat al Sfântului Ioan Casian, netradus în limba română până acum. „Aveți două perspective când vă apropiați de această carte. Una este culturală, de cercetare, pentru a vedea cum se mai poate scrie în zilele noastre despre gândirea și opera Sfântului Ioan Casian, după ce atâția mari specialiști au făcut‑o deja; alta este complementară, cea care vine dinspre interesul față de Sfântul Ioan Casian și de problematica lui. Întrebarea care se pune este de ce Sfântul Ioan Casian ne poate spune ceva în plus față de ceea ce știm de la alți părinți ai Bisericii din epoca lui sau contemporană? Aveți răspunsul în această carte, care este demnă de a fi considerată o lucrare de cultură teologică”, a spus părintele Tătaru‑Cazaban. Părintele profesor a vorbit și despre harta antropologică a acestui mare sfânt al Bisericii, hartă care este, de fapt, structura noastră interioară necesară pentru a putea învăța cum să ne rugăm, călăuziți de Duhul Sfânt.

De asemenea, a vorbit și pr. drd. Radu Hagiu, redactor la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, care s‑a ocupat de corectura și îngrijirea editorială a lucrării traduse în franceză. Părintele Hagiu a transmis ideea că, „în contextul de azi, când inteligența artificială, transumanismul și însingurarea tehnologică amenință reînțelegerea persoanei umane, teologia ortodoxă este chemată mai mult ca oricând să ofere nu doar un diagnostic, ci o terapie, o vindecare”. De aceea, a spus părintele Radu Hagiu, apariția acestor două cărți reprezintă un gest terapeutic și un eveniment editorial important prin conținutul lor.