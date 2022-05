Salonul Artelor Decorative 2022

Data: 17 Mai, 2022

Muzeul Național Cotroceni a organizat cea de-a 20-a ediție a Salonului Artelor Decorative, program aflat an de an într-o permanentă dezvoltare, într-un format modern de expunere, care păstrează sec­țiu­­nile cu care a obișnuit publicul. În cadrul salonului sunt atât lucrări ale unor artiști consacrați, cât și ale celor aflați la început de drum în carieră, care oferă o perspectivă complexă asupra artelor decorative din România.

Curatorii expoziției, Cosmin Năsui și Georgiana Cozma, au dedicat domeniului sticlei trei dintre secțiunile expoziționale, deoarece 2022 a fost declarat de Organizația Națiunilor Unite Anul Internațional al Sticlei. Nu lipsesc artele textile și nici tapiseria, considerată regina artelor decorative. În secțiunea History este concentrată o selecție de artiști și lucrări reprezentative ale acestora, care s-au remarcat în edițiile anterioare ale Salonului Sticlei din România: Alexandra Mure­șan, Ana Maria Maioru, Cătălin Hrimiuc, Cristian Cernățeanu, Cristina Iliescu, Mihai Țopescu, Dan Popovici, Ioan Tămâian, Mădălina Ion Dima, Vladimir Șerban Cioroiu, Valeriu Semenesc, Lucian Butucariu, Vioara Dinu și Ana Maria Nagy. O altă secțiune a salonului este Portfolio Room, care punctează o prezentare documentară retrospectivă a lucrărilor unor artiști sticlari, prezenți în edițiile istorice ale Salonului Sticlei.

Cosmin Năsui, unul dintre curatorii salonului, consideră că „această ediție este specială deoarece aduce în atenție arta contemporană a sticlei, care a evoluat în România din anii ’70 până în prezent. Am reușit să ne uităm retrospectiv la produc­ția acestui domeniu și am făcut un best of al celor mai bune lucrări pe care artiștii le-au avut de-a lungul anilor. Din 1975, când Curtea Sticlarilor a prins viață în București, și până în prezent regăsim informa­ții despre acest domeniu în secțiu­nea Portfolio. În paralel, salonul prezintă în prim-plan și tinerele speranțe care transformă artele textile într-o artă tridimensională, care capătă aspectul unor instalații”. Salonul Artelor Decorative încearcă să introducă o latură istorică în secțiunea Portfolio, făcând referire, de la o ediție a salonului la alta, la artiști și lucrări care s-au remarcat. Veți putea descoperi tainele sticlei și ale artelor decorative din cadrul salonului până în data de 6 iunie, la Muzeul Național Cotroceni. Salonul Artelor Decorative poate fi vizitat numai cu programare, fie telefonic la numărul 021/3173107, fie prin e-mail la adresa vizitare@muzeulcotroceni.ro. În zilele de 20 mai, 27 mai și 3 iunie puteți participa la tururi ghidate susținute chiar de curatorii salonului. (A. D.)