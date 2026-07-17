La Muzeul de Etnografie Botoșani (MEB) este deschisă expoziția „Chipuri ale sfințeniei”, organizată de Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” Botoșani, în parteneriat cu Muzeul Județean
Târg de ceramică la Brăila
Brăilenii și turiștii aflați în tranzit vor putea vizita, până pe 23 iulie 2026, Târgul Naţional de Ceramică, Textile şi Produse Tradiţionale, organizat pe Esplanada Dunării din Brăila. Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Brăila, prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, împreună cu Primăria Municipiului Brăila. Sunt prezenți meşteri populari şi artizani din mai multe zone ale țării, cu produse realizate din ceramică, ţesături tradiţionale, obiecte de marochinărie, produse apicole, articole pe bază de lavandă şi obiecte handmade. Târgul este organizat cu ocazia celei de-a 19-a ediţii a Festivalului Internaţional de Folclor „Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”. Evenimentul include şi o zonă gastronomică, în care comercianţi locali oferă preparate tradiţionale, completând experienţa dedicată promovării patrimoniului cultural şi culinar românesc.