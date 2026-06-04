Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) găzduiește, în 11 iunie 2026, de la ora 14:00, avanpremiera spectacolului radiofonic „Luna sângerie şi vocea care aşteaptă”, de Oana Maria Cajal, în regia lui Ga
Târgul de artă MoBu capătă notorietate
La cea de-a 4-a ediție a Târgului de artă contemporană MoBu, care a reunit peste 50 de artiști şi s-a desfășurat în perioada 3-7 iunie, au fost expuse lucrări de pictură, sculptură, desen, grafică, ceramică, lemn și piatră, dar și instalații în diverse tehnici. Publicul iubitor de artă a putut admira, cumpăra sau doar și-a făcut o părere despre fenomenul artistic de azi, având la dispoziție operele expuse de artiști consacrați, dar și de proaspăt absolvenți ai facultăților de profil. Cel mai mare câștig este notorietatea în creștere a manifestării internaționale, conexiunile dintre artiști și potențialii cumpărători, dar și o anumită educație în sfera artei pe care și-au însușit-o tinerii care au ajuns să vadă imensa expoziție.