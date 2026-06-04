Un secol de la nașterea academicianului Marius S. Peculea

În Aula Academiei Române va avea loc, în 11 iunie 2026, sesiunea omagială „Centenar academician Marius Sabin Peculea”, una dintre personalitățile de referință ale științei și tehnologiei românești, potrivit informaţiilor de pe site-ul acad.ro. Evenimentul va fi deschis de academicianul Nicolae-Victor Zamfir, vicepreședinte al Academiei Române și președinte al Secției de științe fizice, iar printre persona­litățile care vor susține alocuțiuni se vor număra acad. Voicu Lupei, acad. Păun Ion Otiman, președinte de onoare al Filialei Timișoara a Academiei Române, prof. Florin Teodor Tănăsescu, membru de onoare al Academiei Române, precum și spe­cialiști din domeniul cercetării și industriei nucleare. Absolvent al Institutului Politehnic din Cluj, Marius Sabin Peculea (1926-2023) a conceput și realizat primele instalații românești pentru producerea apei grele, având un rol esențial în dezvoltarea programului nuclear național. Activitatea sa științifică s-a concretizat în numeroase brevete de in­venție, lucrări de specialitate și soluții tehnologice inovatoare, apreciate în România, dar și pe plan internațional. Evenimentul va putea fi urmărit și online, prin intermediul platformei Zoom, datele necesare conectării fiind disponibile pe pagina instituției organizatoare.