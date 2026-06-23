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UNArte deschide Pinacoteca şi noua Bibliotecă

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Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 24 Iunie 2026

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti deschide, pentru prima dată, publicului Pinacoteca instituţiei şi noua Bibliotecă, care reunesc lucrări de patrimoniu, documente istorice, piese asociate lui Constantin Brâncuşi şi peste 60.000 de volume dedicate artei şi culturii vizuale.

Vizitatorii vor putea descoperi colecții, arhive, instalații contemporane și povești ale comunității artistice formate la UNArte, precum: „Ecorșeul lui Constantin Brâncuși și al dr. Dimitrie Gerota; Ecorșeul Georgetei Caragiu și al prof. Gheor­ghe Ghițescu; Portretul lui Theodor Aman și presa sa de gravură; Portretul de grup al clasei lui Ștefan Luchian, de Alexandru Bănulescu; Lucrări din colecția Kalinderu; Gravuri istorice și lucrări din colecția universității; Desen și pictură acade­miste de la finalul sec. al XIX-lea; Foile matricole ale lui Constantin Brâncuși, Ștefan Luchian, Victor Brauner și Sofian Boghiu, precum și diploma lui Zianu Boca; Expoziția actualilor profesori: pictură, grafică, sculptură; Instalația PatchWork 
by Mediascope × Videri”, potrivit unarte.org.

Pinacoteca UNArte va funcţiona ca spaţiu expoziţional permanent dedicat patrimoniului artistic al universităţii. Programul dedicat deschiderii oficiale se va desfăşura în perioada 29 iunie - 1 iulie 2026.

Mai multe informaţii se găsesc pe site-ul unarte.org. 

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