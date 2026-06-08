Museikon din Alba Iulia invită iubitorii de carte veche să viziteze expoziţia temporară „Comori bibliofile din secolele XV-XVI în patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia”, deschisă în 4 iunie
„Vară la Hoia”, tabără de zi pentru copii
Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca găzduieşte, în perioada 22 iunie - 4 septembrie 2026, tabăra „Vară la Hoia” destinată copiilor cu vârste între 5 și 13 ani. Programul va fi zilnic, între orele 8:00 și 17:00 şi cuprinde o gamă variată de activități creative și educative: pictură pe sticlă și pe lemn, modelaj în lut, confecționarea de mărgele, realizarea de semne de carte cusute sau țesute cu tăblițe, confecționarea de păpuși din coceni de porumb, ateliere de fotografie și grafică, jocuri în aer liber, exerciții de înviorare, lectură de basme românești, tururi ghidate la obiective muzeale, potrivit site-ului muzeul-etnografic.ro.
Atelierele vor fi susținute de specialiști în educație muzeală, psihologie, sport și asistență medicală. În timpul activităților este interzisă utilizarea telefoanelor mobile, comunicarea copiilor cu părinții putându-se realiza doar în situații de urgență și/sau prin intermediul organizatorilor. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul mai sus menţionat.