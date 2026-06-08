Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură „Vară la Hoia”, tabără de zi pentru copii

„Vară la Hoia”, tabără de zi pentru copii

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 08 Iunie 2026

Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca găzduieşte, în perioada 22 iunie - 4 septembrie 2026, tabăra „Vară la Hoia” destinată copiilor cu vârste între 5 și 13 ani. Programul va fi zilnic, între orele 8:00 și 17:00 şi cuprinde o gamă variată de activități creative și educative: pictură pe sticlă și pe lemn, modelaj în lut, confecționarea de mărgele, realizarea de semne de carte cusute sau țesute cu tăblițe, confecțio­narea de păpuși din coceni de porumb, ateliere de fotografie și grafică, jocuri în aer liber, exerciții de înviorare, lectură de basme românești, tururi ghidate la obiective muzeale, potrivit site-ului muzeul-etnografic.ro.
Atelierele vor fi susținute de specialiști în educație muzeală, psihologie, sport și asistență medicală. În timpul activităților este interzisă utilizarea telefoanelor mobile, comunicarea copiilor cu părinții putându-se realiza doar în situații de urgență și/sau prin intermediul organizatorilor. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul mai sus menţionat.

Citeşte mai multe despre:   tabara
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Comori bibliofile la Museikon Cultură
    Comori bibliofile la Museikon

    Museikon din Alba Iulia invită iubitorii de carte veche să viziteze expoziţia temporară „Comori bibliofile din secolele XV-XVI în patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia”, deschisă în 4 iunie

    08 Iun, 2026
TOP 6 Cultură