Volumul istoricului Dennis Deletant, lansat la Bucureşti

„În căutarea României: O aventură personală din 65 până azi” se intitulează volumul semnat de istoricul britanic Dennis Deletant, care va fi lansat, în 26 aprilie, la Humanitas, autorul fiind cunoscut pentru relația deosebită pe care o are cu spațiul românesc și pentru acuratețea scrierilor despre istoria recentă a României.

„Dennis Deletant cunoaște România de aproape 60 de ani și tot de atâta vreme călătorește dinspre Vest spre Est pentru a înțelege, a scrie, a ajuta, pentru a pune reflectorul asupra istoriei noastre recente, pe care adesea o știe mai bine decât noi”, sublinia, într-o recenzie pentru editură, jurnalista Sabina Fati.

Dennis Deletant s-a născut la Norfolk (Anglia) în 1946. Este profesor invitat al Catedrei de studii românești „Ion Raţiu” de la George­town University (SUA) și profesor emerit la School of Slavonic and East European Studies, University College, London. A studiat în România în cadrul unei burse postuniversitare acordate de British Council, vizitând frecvent țara până în 1988, când a fost declarat persona non grata, ca urmare a comentariilor nefavorabile la adresa regimului Ceaușescu făcute în presa britanică. A revenit în România după Revoluția din 1989. Printre cele mai importante lucrări referitoare la România se numără: „Ceaușescu și Securitatea”, Humanitas, 1998; „România sub regimul communist”, 1997; „Teroarea comunistă în România: Gheorghe Gheorghiu-Dej și statul polițienesc, 1948-1965”, 2001; „Aliatul uitat al lui Hitler: Ion Antonescu și regimul său”, Humanitas, 2008.