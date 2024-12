O profesoară din Braşov este cea mai rapidă cititoare din lume

Data: 13 Decembrie 2024

Prof. dr. Laura Teodora Voinescu, cadru didactic la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Braşov, a câștigat Campionatul Mondial de Citit Viteză, care s-a desfăşurat la Istanbul şi a reunit sute de pasionaţi de lectură şi de sporturi ale minţii. Profesoara de limba şi literatura română a întrecut numeroşi asiatici şi a reuşit să devină campioană mondială după ce a citit un roman în limba engleză de 135 de pagini, nepublicat, în 34 de minute și a răspuns la 20 de întrebări referitoare la înţelegerea conţinutului.

Cea de-a 33-a ediţie a Campionatului Mondial de Citit Viteză s-a desfăşurat la Universitatea din Istanbul şi a reunit sute de competitori din Europa, dar mai ales din Asia, toţi pasionaţi de citit, dar şi de şah şi alte sporturi ale minţii. Adulţii au trebuit să „dezlege” un roman în limba engleză, nepublicat, de 135 de pagini, după care au răspuns unui set de 20 de întrebări care urmăreau, în special, înțelegerea textului citit. Profesoara din Braşov a reuşit performanţa de a termina cartea în doar 34 de minute, iar apoi a răspuns şi la toate întrebările, juriul format din arbitri internaţionali stabilind că Laura Teodora Voinescu este, la această oră, cel mai rapid cititor din lume.

„Concursul în sine presupune citirea într-un anumit timp a unei cărți nepublicate, necunoscute până în acel moment. Ți se adresează 20 de întrebări de conținut, la care trebuie să răspunzi detaliat, adică să se vadă că ai și înțeles ceea ce ai citit. Am ridicat mâna, am spus că am terminat de citit, mi s-a dat foaia, am răspuns și după aceea am și plecat, deci s-a terminat totul în jur de 40 de minute. Nu ni s-au dat rezultatele pe loc la speed reding și am fost anunțați ieri, la ceremonia de premiere. Nu mi-a venit să cred, v-am spus, erau minți luminate, oameni foarte, foarte inteligenți din toată lumea. Și pentru mine a fost o mare surpriză”, a spus Teodora Voinescu, potrivit Radio România Braşov.

Profesoara a ajuns să citească și două cărți pe zi, iar această pasiune este alimentată încă din copilărie, mai exact de la vârsta de 3 ani, când deja citea fluent. Participarea şi, mai ales, câştigarea Campionatului Mondial de Citit Viteză i-au adus recunoaşterea, dar şi mai multe propuneri de colaborare.

„Oamenii de acolo au spus că vor să colaborăm, să devin professional coach, să lucrez cu universități și companii din străinătate, să elaborez manuale împreună cu ei. Am fost invitată şi la ediția următoare care se va desfăşura anul viitor în Vietnam. Pentru mine e nemaipomenit. M-au întrebat ce tehnici am sau dacă m-am antrenat. Nu, e o chestie personală, cred că, așa cum i-am spus și unuia dintre organizatori, este ceva ce-mi vine natural, nu am o tehnică şi nici nu am urmat un plan anume. Pur și simplu am citit cum fac acasă”, a mai spus Laura Voinescu.

Aceasta a mai subliniat că a simţit o imensă onoare să fie felicitată de mari personalităţi precum profesorul Marek Kasperski, Sir Raymond Keene sau Sir Gunther Karsten. De asemenea, s-a oferit să-şi ajute elevii, dacă aceştia vor dori şi vor arăta interes și pasiune pentru acest tip de lectură şi competiţie. (O.N.)