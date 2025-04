Construirea unei personalități autentice: cultivarea educației morale la adolescenți în era digitală

Într-o lume în continuă schimbare şi în viteză, educația morală în rândul adolescenților devine un subiect de interes major pentru părinți și dascăli deopotrivă, mai ales în contextul diversității valorilor și influențelor externe. Adolescența este o perioadă crucială în formarea identității și valorilor personale definitive, iar modelele morale joacă un rol esențial în acest proces. Printre cele mai relevante surse de inspirație se numără Sfinții, marile personalități culturale românești, dar și figuri contemporane care pot oferi exemple de integritate, dedicare și virtuți.

Sfinții reprezintă un exemplu autentic de trăire, oferind adolescenților un model de credință și bunătate într-o societate tot mai tehnologizată. Viețile acestora sunt adesea caracterizate de sacrificiu, iertare și solidaritate, valori esențiale în formarea unui caracter frumos. În contextul superficialității și confuziei cu care se confruntă tinerii în societatea contemporană, figurile sfinte pot oferi nu doar inspirație, ci și călăuzire spirituală. Doi sfinți care pot fi modele pentru tineretul de astăzi sunt Sfântul Nicolae și Sfântul Nectarie de la Eghina. Acești sfinți nu doar că ilustrează virtuți morale esențiale, dar și transmit mesaje relevante care pot încuraja tinerii să găsească un sens profund în viața lor.

Sfântul Nicolae, model de bunătate şi generozitate

Cunoscut și ca Sfântul Nicolae din Mira, acest sfânt este un model de generozitate și bunătate, două virtuți importane și edificatoare pentru viața unui adolescent. Recunoscut pentru faptele sale milostive, care includ ajutorarea celor săraci și protejarea copiilor, el simbolizează compasiunea și altruismul.

Într-o lume în care egoismul și indiferentismul sunt adesea întâlnite, exemplul Sfântului Nicolae le amintește tinerilor despre importanța de a dărui din ceea ce au și de a se preocupa de cei din jur. Iată ce ne spune Evanghelia după Matei: „Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine” (Matei 25, 35-36). Această chemare la acțiune i-a inspirat, de-a lungul secolelor, atât pe credincioși, cât și pe tineri să se implice activ în bunăstarea comunității.

Trăsăturile de caracter pe care tinerii le pot învăța de la Sfântul Nicolae sunt extrem de importante și merită ca noi, dascălii, să le insuflăm elevilor noștri: generozitatea - învățarea de a împărtăși și de a oferi ajutor celor care au nevoie; responsabilitatea - conștientizarea responsabili­tăților sociale și a impactului acțiu­nilor personale; compasiunea - capacitatea de a empatiza cu cei care suferă și de a acționa în consecință.

Sfântul Nectarie, model de smerenie și capacitate de a ierta

Sfântul Nectarie de la Eghina este o figură emblematică în tradiția ortodoxă, un sfânt contemporan cu o viață plină de învățăminte și virtuți care pot inspira profund tinerii de astăzi. În fața provocărilor contemporane, exemplul său de credință, determinare și iubire față de semeni devine un far călăuzitor pentru gene­rațiile actuale.

De-a lungul vieții sale, el a demonstrat o încredere neabătută în Dumnezeu, chiar și în fața adversităților, a oamenilor potrivnici lui. Tinerii se pot inspira din capacitatea sa de a rămâne statornic în credință, chiar și atunci când s-a confruntat cu neînțelegeri și persecuții asupra sa. Sfântul Nectarie a fost un mare iubitor al oamenilor, dedicându-se ajutorării celor aflați în suferință. Fie că era vorba de cei bolnavi, de săraci sau de orice persoană aflată în nevoie, el a fost întotdeauna prezent cu binecuvântările sale și cu o inimă deschisă. Tinerii de astăzi pot învăța de la el că adevărata putere morală se află în empatia și sprijinul pe care îl oferim celorlalți. Iubirea față de semeni nu este doar o virtute, ci o responsabilitate pe care fiecare tânăr ar trebui să și-o asume în viața sa.

Smerenia și capacitatea de a ierta a Sfântului Nectarie sunt virtuți esențiale pentru tineri, care adesea se confruntă cu conflicte și tensiuni în relațiile sociale. Tinerii pot învăța să valorifice simplitatea şi modestia ca instrumente de creștere personală și de reconstrucție a relațiilor, în loc să cedeze în fața mândriei, a vanității. Viața Sfântului Nectarie a fost marcată de perseverență atât în muncă, cât și în credință. Determinarea sa arată tinerilor că eșecurile și obstacolele sunt parte integrantă a vieții, iar succesul vine adesea prin muncă asiduă și angajament față de scopurile personale și mo­rale.

Sfântul Nectarie de la Eghina oferă un model valoros de inspirație pentru tinerii zilelor noa­s­tre. Prin exemplul său de credință neclintită, iubire față de semeni, smerenie și perseverență, el arată cum valorile morale pot ghida alegerile și comportamentele tinerilor. Într-o lume în care confuzia și incertitudinea sunt frecvente, virtuțile acestui sfânt constituie o sursă de încurajare, oferind un standard de viață, care îmbină credința profundă cu acțiuni concrete în sprijinul celor din jur.

Exemplul marilor cărturari

Pe lângă modelele de moralitate oferite de tradiția ortodoxă, marii cărturari români, cum ar fi Mihai Eminescu sau Nicolae Iorga, ilustrează o erudiție profundă însoțită de un angajament civic și moral. Eminescu, cu poezia sa, a exprimat nu doar dragostea față de natură, ci și dorința de libertate și de justiție socială.

Nicolae Iorga este una dintre cele mai proeminente figuri ale culturii și istoriei românești, având o influență semnificativă asupra gândirii și educației românești din secolul XX. Ca istoric, scriitor și politician, Iorga a demonstrat o pasiune profundă pentru cunoaștere și o dedicare neabătută față de valorile naționale. Viața și opera sa oferă tinerilor de astăzi exemple de virtuți care pot ghida și motiva generațiile viitoare. Una dintre cele mai remarcabile trăsături ale personalității lui Nicolae Iorga este dedicația sa față de educație și cunoaștere. Tinerii pot învăța de la Iorga importanța educației ca bază a progresului personal și social. Prin studiu, reflecție și curiozitate intelectuală, tinerii pot să își deschidă mințile către noi perspective și oportunități.

În contextul societății moderne, unde tinerii se confruntă cu diverse provocări și incertitudini, personalitățile publice care promovează și trăiesc valorile morale creștine devin exemple de inspirație. Educația morală a adolescenților nu este doar o ches­tiune de a învăța despre valori, ci și de a le trăi prin exemplul personal. Prin oferirea de modele morale din tradiția ortodoxă, din cultura contemporană, educatorii, părinții și societatea în ansamblu pot contribui la cultivarea unei generații de tineri conștienți de responsabilitățile lor sociale și de importanța alegerilor morale. Astfel, educația morală devine un proces dinamic, în care faptele modelează viitorul, iar tinerii sunt inspirați să devină nu doar cei mai buni în domeniul lor, ci și cetățeni mai buni, mai empatici și mai responsabili.

Prof. Daniela Iuliana Grigorcea este directoare la Școala Gimnazială Nr. 156 din București.