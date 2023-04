Peste 300 de elevi la Olimpiada de religie - cultul ortodox

Data: 21 Aprilie 2023

La ediţia din acest an a Olimpiadei naţionale de religie - cultul ortodox, care are loc la Deva, s-au calificat 313 elevi de gimnaziu, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Hunedoara, Cristina Bauman. Participanții vor susţine proba scrisă la Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria”, iar premierea va avea loc sâmbătă, 22 aprilie 2023. Concursul este organizat de ISJ Hunedoara, cu sprijinul Consiliului Judeţean, al Primăriei Deva şi Primăriei Hunedoara, precum şi al Episcopiei Devei şi Hunedoarei. (C. Z.)