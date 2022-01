Să fim mai buni în fiecare zi!

Fiecare perioadă din an își are bucuriile și frumusețea ei, dar parcă nici una nu este atât de încărcată în semnificații și evenimente ca perioada Crăciunului. Atunci ne amintim cel mai mult de Jertfa mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, de dragostea infinită față de întreaga creație, de faptul că atât timp cât El a ales să coboare în mijlocul nostru, noi suntem datori a răspunde acestui act de iubire și smerenie absolute prin golirea de egoism.

Și Crăciunul de anul trecut l-am trăit ca pe o perioadă în care am ales să fim mesagerii lui Iisus Hristos, cei care aducem o rază de speranță și de bucurie în sufletele celor aflați în nevoi, în viețile celor mulți și necăjiți, prin care Dumnezeu ne cheamă să ne desăvârșim duhovnicește, dovedind iubirea față de semeni și de Tatăl ceresc. Animați de aceste gânduri, copiii din cadrul grupului de cateheză al Parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci”-Titan, în parteneriat cu elevii Liceului Teoretic Decebal din București, au demarat o campanie, „Și tu poți fi Moș Crăciun!”, desfășurată pe întreaga durată a Postului Nașterii Domnului şi al cărei scop a fost acela de a contribui la achiziționarea de hăinuțe și încălțăminte destinate copiilor pentru care un lucru bun înseamnă pentru ei ceva ce nouă, celor care avem parte de un trai decent, ne prisoseşte sau nu îi dăm importanţă. Pentru acești copii o ghetuță bună nu înseamnă una de firmă, ci una în care să nu intre apa și din care să nu iasă degetele afară. O haină bună nu este una pe a cărei etichetă prețul este scris cu multe zerouri, ci una prin care să nu treacă vântul năprasnic de iarnă sau să nu intre zăpada.

Astfel, copiii parohiei, împreună cu prietenii și colegii lor de la Liceul Teoretic Decebal, au răspuns prompt propunerii de a investi câte puțin din timpul și energia lor pentru a aduce zâmbetul pe chipurile minunate ale celor care au și ei dreptul la bucurie și siguranță materială. Sprijiniți părintește de parohul Gheorghe Dincă, asigurați material de domnul administrator Constantin Miciu și coordonați de subsemnata, copiii, cu vârste variate, de la 6 la 18 ani, s-au întâlnit sâmbătă de sâmbătă pentru a pregăti decorațiunile specifice, cu ajutorul cărora să obţină banii necesari procurării unor obiecte utile copiilor identificați ca aflându-se în situații vulnerabile și în pericol de abandon școlar. Le suntem profund recunoscători părinților care i-au însoțit pe aceşti copii, fără ajutorul cărora nu ne-am fi descurcat, şi care au fost voluntarii de serviciu. Ei au ajutat și la pregătirea expo­ziției finale, iar unii părinţi au achiziționat produse realizate de către copiii lor.

Multiple valențe educaționale

Cei 30 de copii angajați pe acest drum s-au întâlnit la deja tradiționalul loc de întâlnire de la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci”, devenit un adevărat atelier de fapte bune, de punere în practică a ceea ce învață în cadrul programului de cateheză al bisericii, dar și la orele de religie, un atelier de zidire sufletească și progres duhovnicesc prin socializare responsabilă și dezbatere constructivă a nevoilor generației, dar și ale societății în general.

A fost o muncă istovitoare, care a presupus mult timp de lucru suplimentar la școală, în timpul orelor de religie și educație plastică, precum și după cursuri, dar și acasă. Însă, atunci când totul a fost gata și am văzut că ne-am încadrat în termen și în standardele de calitate propuse, am uitat tot greul prin care am trecut, toate sacrificiile făcute și am zâmbit bucuroși că îi putem face fericiți pe alți copii. Am folosit fiecare moment pentru a contribui la o educație sănătoasă, în spiritul respectului față de cei din jurul nostru, față de mediul înconjurător, dar și față de resursele naturale care trebuie folosite cu mult discernământ.

În ultima sâmbătă a proiectului, am finisat toate lucrările care necesitau mici retușuri și a fost organizată pentru Duminica de dinaintea Nașterii Domnului expoziția cu vânzare la pangarul bisericii, pentru a fi accesibilă donatorilor, dar şi să nu deranjeze liniștea din timpul Sfintei Liturghii. Ne-a bucurat foarte mult faptul că o doamnă din parohie a dorit să se implice discret, donând decorațiuni croșetate care au fost incluse în expoziție.

În ziua expoziției, copiii implicați în realizarea acestor lucrări au prezentat personal roadele muncii lor și scopul pentru care le-au realizat celor interesați să le sprijine demersul de a fi alături de copii din sectorul 3 al Capitalei care provin din familii vulnerabile. La finalul acțiunii, din valorificarea produselor a rezultat suma de 3.000 de lei, la care s-au adăugat şi alte donații din partea parohiei, în valoare de 2.800 de lei. Cu toţi aceşti bani s-au cumpărat ghetuțe și geci groase pentru 40 de copii. Dincolo de dimensiunea materială a acestui proiect, rămâne bucuria de a ne fi implicat cu toții într-o acțiune cu multiple valențe educaționale, sociale și religioase. Pe de altă parte, a fost un nou prilej de apropiere între Biserică, școală și familie, cei trei piloni sacri pe care se sprijină societatea.

Pentru a înțelege impactul emoțional extraordinar pe care realizarea acestui proiect l-a avut redăm feedback-ul unei eleve de clasa a VII-a, semnificativ pentru întreaga campanie: „Doamna, a fost superb azi! Vă mulțumim că ne-ați oferit posibilitatea de a participa într-un proiect minunat! Sunt foarte mândră de mine și de restul copiilor. Nu îmi vine nici acum să cred că am putut face asta. Vă mulțumim!”

Pe lângă aceste mesaje de mulțumire personală și colectivă, cele mai frecvente două întrebări au fost: „Ne vedem și sâmbăta viitoare?” și „Când este următorul proiect?” De aceea, dincolo de mulțumirile speciale adresate copiilor și părinților, dorim să ne exprimăm recunoștința față de întreg personalul Bisericii „Înălțarea Sfintei Cruci”-Titan, de la părintele paroh până la ultimul îngrijitor, dar și față de conducerea Liceului Teoretic Decebal, ambele din sectorul 3 al Capitalei, care ne-au acordat tot sprijinul pentru implementarea proiectului. De asemenea, mulțumim copiilor sărmani că ne oferă posibilitatea de a fi mai buni, mai generoși, mai aproape de realizarea temei primite la creație, desăvârșirea. Prin ei avem posibilitatea de a ne verifica pe noi înșine, de a ne autoevalua obiectiv în vederea stabilirii planului de edificare personală. Așadar, să fim mai buni în fiecare zi!