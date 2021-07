Sprijin pentru absolvenţii aflaţi în căutarea unui loc de muncă

Data: 29 Iul, 2021

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a demarat un proiect realizat în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) dedicat absolvenților instituţiilor de învăţământ superior aflaţi în căutarea unui loc de muncă. „Prin acest proiect, derulat de UBB prin Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni, absolvenţii vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte șansele reale de angajare în funcție de studiile/calificările și experiența pe care le au și vor putea participa la cursuri de formare profesională. Absolvenții universității sunt încurajaţi să se înscrie într-o bază de date a judeţului de care aparţin”, potrivit unui comunicat al UBB.

După angajare, absolvenţii de studii superioare care se înscriu în baza de date a ANOFM vor beneficia de o primă de inserție în valoare de 1.500 de lei, primă de activare de 1.000 de lei, primă de instalare care ajunge la suma de 12.500 de lei, precum şi o primă de încadrare în valoare de maximum 55 de lei/zi. Acțiunea face parte din Proiectul Național INTESPO al ANOFM care vizează identificarea a cel puțin 200.000 de tineri NEET (Not in Education, Employment or Training) din care 160.000 vor fi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO).

Categoria de tineri NEET îi include pe cei cu vârste între 16 şi 24 de ani care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competențelor cerute pe piața muncii etc.) și care nu mai urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.

În acelaşi timp, Ministerul Muncii încearcă să vină în sprijinul tuturor celor care doresc să intre pe piaţa muncii prin dezvoltarea unei platforme care să integreze locurile de muncă vacante în instituţii publice sau în companii private. Ministrul muncii, Raluca Turcan, a subliniat că, „de la începutul anului până în prezent, numărul contractelor de muncă a crescut cu aproximativ 120.000”. (O. N.)