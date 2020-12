Trei manuale școlare de Religie - cultul ortodox pentru clasa I

Iubirea față de copil se arată prin educația oferită acestuia (Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deșartă și despre creșterea copiilor). De aceea, trebuie să le oferim copiilor o educație integrală, care presupune, pe lângă latura intelectuală, morală, estetică, și o importantă componentă religioasă. În vederea realizării unei educații religioase de calitate în școala românească, în ultimii ani s-a desfășurat un amplu proces de înnoire a programelor școlare, care promovează modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe.

Una dintre licitațiile organizate în acest an de către Ministerul Educa­ției și Cercetării (MEC) a avut ca obiect achiziția de noi manuale școlare pentru disciplina Religie - cultul ortodox, clasa I, care au fost realizate în conformitate cu Programa școlară în vigoare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.418/19.03.2013. Cadrul legal cu privire la regimul ma­nua­lelor școlare în învă­ță­mân­tul preuniversitar prevede avizarea, de către cultele recunoscute de stat, a manualelor școlare care se elaborează pentru disciplina Religie.

În acest context, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Sectorul teologic-educațio­nal al Administrației Patriarhale a organizat o sesiune de evaluare și avizare a proiectelor de manuale școlare la disciplina Religie - cultul ortodox, pentru clasa I. La această sesiune s-au înscris șase edituri, care au depus proiecte de manuale bine structurate, bogate în conți­nuturi și atractive pentru elevi, realizate în colaborare cu echipe de autori deja consacrați.

Cele șase proiecte de manuale școlare au fost analizate și evaluate de către membrii Comisiei Patriarhiei Române pentru Curri­culumul Disciplinei Şcolare Religie. Totodată, comisia a sprijinit colectivele de autori și editurile, formulând mai multe observații și recomandări care să contribuie la creșterea calității acestor materiale didactice. La încheierea sesiunii de evaluare și avizare, variantele finale, îmbunătățite, ale proiectelor de manuale au primit avizul Patriarhiei Române, fiind eligibile, astfel, pentru participarea la procedura de licitație deschisă, organizată de MEC.

În prezent, s-au finalizat toate etapele din cadrul licitației men­ționate, fiind anunțate rezultatele finale. În funcție de punctajul total obținut, au fost declarate câști­gă­toare manualele școlare realizate la următoarele trei edituri: Editura Paralela 45 (autori: diac. prof. dr. Daniel-Marius Cergan, prof. Radu Ungureanu, prof. Elena-Mariana Bălan, prof. Daniela Grigorcea; prof. Florin Zărnescu); Editura Didactică şi Pedagogică S.A. (autori: prof. Sorina-Mihaela Ciucă, prof. dr. Dragoș-Ioan Ioniță); Editura Akademos Art (autori: prof. Cristian Alexa și prof. Mirela Șova). Cele trei manuale școlare noi au fost aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.066/25.11.2020,

fiind publicate pe platforma www.manuale.edu.ro , în ambele variante - tipărită (PDF) și digitală interactivă - fiind foarte utile atât în cadrul predării față în față, cât și în procesul educațional desfășu­rat on-line.

Am discutat cu autorii manualelor nou apărute, care au adus mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru întregul sprijin acordat, împărtășindu-ne din emoțiile prin care au trecut și, totodată, transmițându-ne scurte descrieri ale materialelor elaborate. Astfel, potrivit colectivului de autori ai manualului publicat la Editura Paralela 45, întregul proces de realizare a acestuia a fost precum o călătorie, în care au pornit cu multe emoții, având „dorința de a-i face pe elevi să devină prietenii cei mai apropiați ai Orei de Religie”, prin „realizarea unui manual foarte bun, care să fie de un real ajutor pentru profesori și să aducă bucurie elevilor”. Totodată, autorii ne-au transmis: „Am văzut fiecare lecție ca un popas la un izvor cu apă rece și limpede care este, fără îndoială, Domnul nostru Iisus Hristos. Fiecare oprire ne-a bucurat inimile, căci florile frumoase întâlnite în cale sunt elementele de noutate cu care am venit, fiecare lecție începând cu o ghicitoare și fiind continuată cu text accesibil, însoțit de imagine sugestivă. O parte interesantă este cea cu exerciții și jocuri, care vin să întărească noțiunile aflate anterior de elevi. Am încercat să aducem elemente de noutate, care să îl facă pe elev să spună: «Oare ce surprize vom găsi la lecția următoare?» Prin ilustrații, multe fiind realizate chiar de noi, am dorit să le insuflăm elevilor și dragostea pentru frumos și pentru artă. De asemenea, filmulețele sunt realizate în stilul consacrat echipei noastre și considerăm că vor fi pe placul elevilor de clasa I”.

Autorii manualului realizat la Editura Didactică și Pedagogică S.A. au parcurs și ei această „călătorie” cu emoții, dar și cu mult optimism și dăruire, mărturisindu-ne următoarele: „Am pornit la drum, propunându-ne să prezentăm copiilor adevărurile înalte ale credinței pe înțelesul lor. Am gândit grafica manualului asemenea cărților de basm cu care sunt familiarizați, în care povestea se petrece între cer și pământ, ei fiind eroii principali. Pentru fixarea și aprofundarea învățăturilor, am transpus exercițiile în jocuri care se regăsesc în casele copiilor de șapte ani. În felul acesta, parcurgerea lecțiilor devine o încântare pentru cei mici, conduce la dezvoltarea gândirii, a creativității și îi ajută să dobândească, într-un mod natural, deprinderile unui mic creștin. Prin varietatea aplica­țiilor, am urmărit ca lecțiile de religie să constituie o continuă explorare pentru elevul dornic de cunoaștere, de joacă, de frumos și de Dumnezeu. Ne dorim, astfel, ca acest manual, atât în forma tipărită, cât și în cea digitală, să fie atractiv și să sporească elevilor dragostea de Dumnezeu și de cu­noaștere”.

La Editura Akademos Art a fost realizat un manual cu un „de­sign atractiv și un conținut motivant, adaptat intereselor și parti­cularităților de vârstă ale elevilor”. În manual, pe copii „îi vor însoți, de-a lungul lecțiilor, două simboluri: buburuza - simbol al prieteniei și bunătății, împreună cu bufnița - semn al înțelepciunii. Culorile și imaginile alese degajă mult optimism, iar aplicațiile propuse îi vor mobiliza pe elevi spre studiu, facilitând înțelegerea conceptelor religioase, într-un mod captivant. De altfel, așa ne-am dorit, ca să putem oferi colegilor profesori și copiilor un manual a cărui parcurgere să le aducă bucuria descoperirii, cu­noașterii, a lucrului împreună (fie și în situația școlii on-line), conducând la aplicarea celor învățate în viața de zi cu zi. În acest sens am acordat o atenție sporită manualului digital, și anume: exer­cițiilor interactive numeroase, ima­ginilor suplimentare oferite, precum și materialelor video. Așadar, sfatul bunicilor, exercițiile și jocurile didactice inter și pluridisciplinare vă așteaptă să le descoperiți, în lumina învățăturii creștin-ortodoxe”.

În această perioadă, toate uni­tățile de învățământ sunt invitate să opteze pentru unul dintre cele trei manuale școlare noi de Reli-gie - cultul ortodox, pentru clasa I, avizate de Patriarhia Română și aprobate de MEC. Odată efectuate comenzile, manualele tipărite se vor distribui în școli, venind în sprijinul cadrelor didactice și elevilor, în cadrul activităților desfășurate la orele de religie, ce își propun nu doar să formeze mintea, ci și să înnobileze sufletul fiecărui copil.