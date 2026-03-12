Iertarea, pacea și răbdarea, virtuţile Postului Mare

„România, în special zona Neamțului, este un loc foarte special” În acest pelerinaj pe meleagurile bi­necuvântate ale Moldovei am avut prilejul de a-l întâlni pe Nico Chiparo, teolog ortodox englez și iu­bitor al vieții athonite, care și-a propus să descopere dacă spiritualitatea românească păstrează ace­leași accente cu cea din Muntele Athos, alegând să vină aici tocmai în această perioadă a Postului Mare. L-am întrebat cum crede că poate să reușească un pelerin să găsească în liniștea acestui munte al Neam­țului prezența harului dumnezeiesc. „Pentru că mi-ați îngăduit să respir din liniștea voastră și întocmai ca Muntele Athos, Sfântul Munte, Neamțul este un loc sfânt în sine. Iar acest lucru se vede clar în viețile sfinților care au trăit aici. Astfel, am simțit o recunoștință imen­să pentru faptul de a putea trăi într-un astfel de loc în această perioadă a Triodului, chiar înainte de începerea postului și a inten­si­tă­ții duhovnicești. În ceea ce pri­vește Neamțul, am descoperit o blândețe aparte, specifică Bisericii Ortodoxe Române în abordarea Ortodoxiei. A fost aproape ca o familiaritate imediată. Totul a fost foarte primitor și, datorită Muntelui Athos și a legăturii mele cu Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, pelerinajul meu m-a adus aici, la Mănăstirea Neamț. Pentru mine, personal, a fost ceva deosebit. Cred că, din perspectiva unui englez, ceea ce aș spune este că Ortodoxia este Ortodoxie, indiferent de cultura căreia i s-a dăruit. În acest sens, nu este vorba atât de Ortodoxia greacă, română sau rusă, ci mai degrabă de grecul ortodox, românul ortodox sau rusul ortodox. Desigur, pot exista diferențe culturale, dar Ortodoxia și isihasmul pe care le găsești în suflarea ce vine de la Dumnezeu sunt mereu aceleași. Ele pot prinde viață în moduri diferite, în funcție de personalitatea unui sfânt sau de mediul specific prin care Se manifestă Dumnezeu.” L-am mai întrebat şi cum poate fi păstrată această stare de har după întoarcerea din pelerinaj, în viața de zi cu zi. „În esență, totul este la fel. Ai rugăciunea, ai dorința pentru acea liniște și sperăm ca, dacă vrea Dumnezeu, să avem capacitatea de a păstra și de a purta asta cu noi mereu, chiar și în afara mănăstirii, chiar și în afara Athosului, în viața de zi cu zi. Pentru mine, să mă întorc în Anglia și să pot păstra asta sau, mai corect spus, să încerc să mențin acest mod de viață este o mare binecuvântare. Pentru că poți vedea cum totul prinde viață în cele mai simple aspecte ale vieții. Fie că este vorba de sculp­turile unei biserici ori chiar de ceva atât de simplu precum un «bună di­mi­neața» de la un străin sau zâmbetul unui membru al familiei este același har pe care îl simți. Să vezi Ortodoxia prinzând viață în inte­rac­țiunile simple pe care le avem este un lucru mi­nunat, iar România, în special zona Neam­țului, este un loc foarte special. Este ca un Munte Sfânt în sine, s-ar putea spune. Este ca un frate mai mic al Athosului. Și da, să pot merge să mă închin Sfântului Cuvios ­Paisie și Sfântului Cleopa și, evident, Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț este cu adevărat o binecuvântare. Aș spune doar: «Îți mul­țumesc, Doamne», pentru că ai îngăduit asta. Și mulțumesc pentru că mi-ai permis să-i întâlnesc pe Radu și pe ceilalți părinți. Este o mare binecuvântare. În greacă se spune Doxa to Theo, adică «Slavă lui Dumnezeu». Aliluia. Este minunat. Vă mulțumesc!”.