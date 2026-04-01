motto: spre Ierusalimul ceresc sunt drum și drumeț La Florii uită-te prin sine cineva culege zorii ca și cum ar fi răsărit flori și cele de mai sus vise topite de noapte în care
„Nu crucea Lui, ci-a noastră, ascunsă-ntr-a Lui cruce”
† Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului
VINEREA PĂTIMIRILOR ȘI SIMON DIN CIRENE
Iisus primi sentinţa, iar judele, din ură,
Dădu ordin să moară pe-o armă de tortură.
Sentinţa promulgată în 12 nysani
S-a pus în aplicare prin ighemoni romani.
Legară Osânditul şi-I pun pe spate-o cruce.
Iisus, slăbit şi firav, abia o poate duce.
Nu era greu doar lemnul, ci murdăria lui,
Adică tot păcatul şi viciul omului.
Bătut, împins cu sila,
Blândul păstor îşi duce
Nu crucea Lui, ci-a noastră,
ascunsă-ntr-a Lui cruce.
Mergea încet Stăpânul, iar urletele lor
Au străbătut prin veacuri… Ecou asurzitor!
Când El cădea adesea sub reaua Lui povară,
Soldaţi-I dădeau palme şi vorbe de ocară.
Şi cum din nou căzuse şi nu s-a ridicat,
El fu lovit amarnic c-un bici, de un soldat.
Simţind aspra durere, Iisus porneşte iar,
Săltând din nou povara pe umeri, spre calvar.
În ultima-I sforţare, trei paşi mai izbuteşte.
Oftează, se-ncordează şi iar se prăbuşeşte.
Atuncea, ighemonul, găseşte-un trecător,
Pe care îl sileşte, zicând poruncitor:
„Ia-I crucea de pe umeri, Acestui osândit,
Că se termină ziua şi treb’e răstignit”.
Şi Simon din Cirene ia crucea Sa pe umeri.
O duce pe Golgota, „în vremea-aceea”… Vineri.
Monica Pillat
PE CALEA CRUCII
Am început s-o iau, în gând,
Pe calea Crucii, încercând
Să fiu, în ceasul cel mai trist,
Alături de hulitul Christ.
Suişul e atât de lung...
Dar El m-aşteaptă să-L ajung,
Iar la sfârşit, Îi spun: „Mi-e rău,
M-aş răstigni în locul Tău,
Să nu mai simt cât Ţi-e de greu.”
MIR
Mirul, în care Te-nveşmânt
Până la punerea-n mormânt,
E o armură de alin,
Pe trupul încă peregrin.
Să fii aici şi să nu fii,
Deja, plecat dintre cei vii,
Ca asfinţitul scăpărând,
În întunericul flămând...
Uleiul sfânt, pe care-l porţi,
Te va păstra până, din morţi,
Te vei întoarce să mă ierţi?
Geo Ciolcan
LUMINA SFÂNTĂ
Lumină Sfântă, coborâtă-n
strane,
Să-mprăștii raze peste chip
de sfinți,
Sub nimbul tău au lăcrimat
icoane
Și s-au jertfit părinții
din părinți.
Lumină Sfântă, izvorâtă-n noapte,
Să-mbraci în har și ultimul potir,
Misterul tău învăluit în șoapte
Ne-a fost, în veac, anafură și mir.
Lumină Sfântă, flacăra de veghe,
Tu ne-ai aprins în cer și pe
pământ,
Distanța, măsurată-n mii
de leghe,
Topită-a fost de duhul tău
cel sfânt.
Lumină Sfântă, candelă aprinsă,
Tu ne-ai adus credința la izvor
Și-n strălucirea-ți, patimă
nestinsă,
Prin tine-am biruit, plângând
de dor.
Lumină Sfântă, pavăză eternă,
A fost ce-a-ntemeiat credința-n prag,
În anii grei, Biserica maternă
Ne-a fost o Casă-a Domnului,
cu drag.
Lumină Sfântă, vii mereu
de Paște,
Cu Învierea Domnului deplină,
Și an de an puterea ta renaște:
Veniți la Domnul, să luați
Lumină!
Iuliana Dinu
JERTFA TA
Istovit și plin de sânge
Domnul duce Crucea-n spate,
Frunza murmură prin codri,
Șoapte se aud pe ape,
Se cutremură pământul,
Plânge-ntreaga răsuflare,
Lacrimi curg în roua ierbii,
Din ochii Măicuței Sale.
Se dezlănțuie Iubirea,
Luminează mii de stele,
Îngeri albi Îl înconjoară,
Zboară-n juru-I păsărele.
Fruntea mea plină de gânduri
O înalț spre ceru-nalt,
Doamne, iartă-mi rătăcirea,
Că și eu sunt vinovat.
Tu pământul mântuiești,
Cu dureri, prin jertfa Ta,
Stropi de pace și iubire
Se aștern pe slova mea.
Ignatie Grecu
MAMĂ
S-au povârnit pereții, s-a aplecat
și casa.
Ograda a ajuns un putregai.
Dar a rămas icoana neatinsă
Sub care mereu îngenuncheată
te rugai.
Din când în când mai trec străin
pe acasă.
La cine, oare, îndurerat să vin?
Căci toţi au adormit puţin
câte puţin,
Şi tu, măicuţă, icoană
luminoasă.
Vezi, au plecat încet cu toții
în pământ
Ca să răsară iarăși în Ziua
cea de-Apoi,
Purtând atunci un nou și
luminat veșmânt,
Când Domnul se va milostivi
de noi.
Eu pentru toţi mă rog şi
pentru tine, mamă,
Ne-om reîntâlni în cer
privindu-ne cu drag,
Curaţi la chip, întregi, uşori
şi fără teamă,
Aşa cum Dumnezeu a rânduit
din veac.
Dorina Stoica
CUM TACE DUMNEZEU
Ai asculta tăcerea lacrimilor
ce vorbesc mai mult decât
cuvintele care rostesc?
Întrebările nu au răspunsuri,
ce rost ar avea când peste lume
stăpână-i nedreptatea?
Doar speranța pâlpâie încet,
ca o lumânare ce arde mocnit,
se stinge și moare.
Lumea din jur are formă de cruce,
e atâta tristețe și atât de puțini
o pot duce!
Fiecare zi e un cui bătut în trupul iubirii.
Mielul așteaptă blând clipa
răstignirii.
Nu plânge, nu fuge, nu știe
ce-l așteaptă, nici că va fi
o judecată nedreaptă.
Ce taină adâncă e-această
durere din care se naște speranța,
Înviere?