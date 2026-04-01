Data: 09 Aprilie 2026

† Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

VINEREA PĂTIMIRILOR ȘI SIMON DIN CIRENE

Iisus primi sentinţa, iar judele, din ură,

Dădu ordin să moară pe-o armă de tortură.

Sentinţa promulgată în 12 nysani

S-a pus în aplicare prin ighemoni romani.

Legară Osânditul şi-I pun pe spate-o cruce.

Iisus, slăbit şi firav, abia o poate duce.

Nu era greu doar lemnul, ci murdăria lui,

Adică tot păcatul şi viciul omului.

Bătut, împins cu sila,

Blândul păstor îşi duce

Nu crucea Lui, ci-a noastră,

ascunsă-ntr-a Lui cruce.

Mergea încet Stăpânul, iar urletele lor

Au străbătut prin veacuri… Ecou asurzitor!

Când El cădea adesea sub reaua Lui povară,

Soldaţi-I dădeau palme şi vorbe de ocară.

Şi cum din nou căzuse şi nu s-a ridicat,

El fu lovit amarnic c-un bici, de un soldat.

Simţind aspra durere, Iisus porneşte iar,

Săltând din nou povara pe umeri, spre calvar.

În ultima-I sforţare, trei paşi mai izbuteşte.

Oftează, se-ncordează şi iar se prăbuşeşte.

Atuncea, ighemonul, găseşte-un trecător,

Pe care îl sileşte, zicând poruncitor:

„Ia-I crucea de pe umeri, Acestui osândit,

Că se termină ziua şi treb’e răstignit”.

Şi Simon din Cirene ia crucea Sa pe umeri.

O duce pe Golgota, „în vremea-aceea”… Vineri.

Monica Pillat

PE CALEA CRUCII

Am început s-o iau, în gând,

Pe calea Crucii, încercând

Să fiu, în ceasul cel mai trist,

Alături de hulitul Christ.

Suişul e atât de lung...

Dar El m-aşteaptă să-L ajung,

Iar la sfârşit, Îi spun: „Mi-e rău,

M-aş răstigni în locul Tău,

Să nu mai simt cât Ţi-e de greu.”

MIR

Mirul, în care Te-nveşmânt

Până la punerea-n mormânt,

E o armură de alin,

Pe trupul încă peregrin.

Să fii aici şi să nu fii,

Deja, plecat dintre cei vii,

Ca asfinţitul scăpărând,

În întunericul flămând...

Uleiul sfânt, pe care-l porţi,

Te va păstra până, din morţi,

Te vei întoarce să mă ierţi?

Geo Ciolcan

LUMINA SFÂNTĂ

Lumină Sfântă, coborâtă-n

strane,

Să-mprăștii raze peste chip

de sfinți,

Sub nimbul tău au lăcrimat

icoane

Și s-au jertfit părinții

din părinți.

Lumină Sfântă, izvorâtă-n noapte,

Să-mbraci în har și ultimul potir,

Misterul tău învăluit în șoapte

Ne-a fost, în veac, anafură și mir.

Lumină Sfântă, flacăra de veghe,

Tu ne-ai aprins în cer și pe

pământ,

Distanța, măsurată-n mii

de leghe,

Topită-a fost de duhul tău

cel sfânt.

Lumină Sfântă, candelă aprinsă,

Tu ne-ai adus credința la izvor

Și-n strălucirea-ți, patimă

nestinsă,

Prin tine-am biruit, plângând

de dor.

Lumină Sfântă, pavăză eternă,

A fost ce-a-ntemeiat credința-n prag,

În anii grei, Biserica maternă

Ne-a fost o Casă-a Domnului,

cu drag.

Lumină Sfântă, vii mereu

de Paște,

Cu Învierea Domnului deplină,

Și an de an puterea ta renaște:

Veniți la Domnul, să luați

Lumină!

Iuliana Dinu

JERTFA TA

Istovit și plin de sânge

Domnul duce Crucea-n spate,

Frunza murmură prin codri,

Șoapte se aud pe ape,

Se cutremură pământul,

Plânge-ntreaga răsuflare,

Lacrimi curg în roua ierbii,

Din ochii Măicuței Sale.

Se dezlănțuie Iubirea,

Luminează mii de stele,

Îngeri albi Îl înconjoară,

Zboară-n juru-I păsărele.

Fruntea mea plină de gânduri

O înalț spre ceru-nalt,

Doamne, iartă-mi rătăcirea,

Că și eu sunt vinovat.

Tu pământul mântuiești,

Cu dureri, prin jertfa Ta,

Stropi de pace și iubire

Se aștern pe slova mea.

Ignatie Grecu

MAMĂ

S-au povârnit pereții, s-a aplecat

și casa.

Ograda a ajuns un putregai.

Dar a rămas icoana neatinsă

Sub care mereu îngenuncheată

te rugai.

Din când în când mai trec străin

pe acasă.

La cine, oare, îndurerat să vin?

Căci toţi au adormit puţin

câte puţin,

Şi tu, măicuţă, icoană

luminoasă.

Vezi, au plecat încet cu toții

în pământ

Ca să răsară iarăși în Ziua

cea de-Apoi,

Purtând atunci un nou și

luminat veșmânt,

Când Domnul se va milostivi

de noi.

Eu pentru toţi mă rog şi

pentru tine, mamă,

Ne-om reîntâlni în cer

privindu-ne cu drag,

Curaţi la chip, întregi, uşori

şi fără teamă,

Aşa cum Dumnezeu a rânduit

din veac.

Dorina Stoica

CUM TACE DUMNEZEU

Ai asculta tăcerea lacrimilor

ce vorbesc mai mult decât

cuvintele care rostesc?

Întrebările nu au răspunsuri,

ce rost ar avea când peste lume

stăpână-i nedreptatea?

Doar speranța pâlpâie încet,

ca o lumânare ce arde mocnit,

se stinge și moare.

Lumea din jur are formă de cruce,

e atâta tristețe și atât de puțini

o pot duce!

Fiecare zi e un cui bătut în trupul iubirii.

Mielul așteaptă blând clipa

răstignirii.

Nu plânge, nu fuge, nu știe

ce-l așteaptă, nici că va fi

o judecată nedreaptă.

Ce taină adâncă e-această

durere din care se naște speranța,

Înviere?