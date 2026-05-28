POEZIE: Ștefan Zară

Data: 11 Iunie 2026

Scriitorul de umbre

Scriu cu umbra luminii Tale, Doamne,

Înmuind penița în raza tăinuită

Înlăuntrul inimii din valea uitării.

Fiecare cuvânt e o umbră

A Cuvântului ceresc,

Lucindă pe pergamentul ochilor închiși.

Am învățat să scriu în întuneric,

Să las penița să fie ghidată

De aripile luminânde-n zări.

Scriitorul de umbre sunt, Doamne,

Cel care prinde în harfa slovelor

Strigătul nerostit al numelui Tău.

Știu că scrierea mea e doar umbra

Scrisului Tău pe cerul din mine.

Lasă-mă să rămân scriitorul

umbrelor Tale,

Să cuprind în versuri pieritoare

Umbra Cuvântului nepieritor,

Oglindită în izvorul de lacrimi

curate.

Privirea lui Orfeu

Nu cântul mă coboară în Hades,

Nici poezia,

Ci tăcerea ta, Euridice.

Tăcerea ta mă cheamă

Să cobor în uitare,

În întunericul adâncului,

În neprivire.

Cobor cu lira-mi fermecată,

Cu strune din lacrimi uscate,

Cântând nu pentru Hades,

ci pentru urechile-ţi

De moarte astupate.

– Să nu întorci privirea către Ea,

Să nu te uiţi înapoi,

Să nu-i vezi chipul,

Să urci către Lumină,

Printre cerberi şi umbre!

– Dar cum să am eu credinţa

În paşii surzi, în tăcerea morţii,

În întunericul dindărăt,

În lumina dinainte?

Mi-am întors privirea,

Şi eu precum femeia lui Lot,

Privind Sodoma arsă.

M-am întors,

Căutând privirea, neprivirea,

Întunericul, lumina...

Înţepenit aici, la gura peşterii,

Stau, privind înapoi,

mereu înapoi,

Spre chipul care se destramă

În sarea lacrimilor mele.

Am devenit cântec fără sunete,

Liră fără strune,

Poet fără cuvinte.

Tălmăcitorul tăcerii

Am învăţat să traduc din limba

tăcerii Tale,

Să transcriu cu litere mici

şi pieritoare

Cuvintele ce nu se aud decât

în umbra adâncă.

Am priceput cu greu sintaxa

spaţiilor albe

Dintre slovele scrise cu cerneală.

Fiecare pauză dintre cuvinte

Este o propoziţie întreagă în

limba-Ţi tăcută.

Fiecare suspin al inimii care

Te caută

E un capitol întreg în Cartea

cerească.

Cu degetu-mi înmuiat în lacrimi

Scriu scholii pe marginea

tălmăcirii tăcerii:

„Aici Domnul a şoptit fără glas”;

„Aici S-a odihnit întru mine cu

zâmbetul Său”.

E mai greu însă să redau

în limba cerească,

Să traduc vuietul lumii în linişte,

Să prefac zarva gândurilor

în rugă curată,

Să fac din urletul meu o tăcere,

Apoi să învăţ să citesc şi în mine

Manuscrisul tăcerilor Tale.

Să-mi fiu eu mie însumi

Dicţionarul cuvintelor ce nu

pot fi rostite.

Alfabetul tainic

Încerc să descifrez alfabetul tainic al cerului

Cu care îngerul Tău tot scrie pe

inima mea,

Să cuprind cu mintea-mi versurile scrise cu fum de tămâie

Pe apele lacrimilor ochilor

închişi de demult.

Învăţ să citesc în limba îngerilor Tăi, Doamne.

Fiecare literă e o scânteie divină,

Topind în mine plumbul

omeneştilor gânduri.

Îngerul Tău îmi ghidează privirea

Pe pergamentul ceresc al iubirii,

Unde scrisul Tău de foc şi lumină

Îmi desluşeşte noima uitat-a

citirii.

Lasă-mă, Doamne, să rămân

ucenicul neştiut

Al acestui alfabet sfânt şi ceresc,

Să învăţ să citesc şi în mine

Scrisoarea Ta de iubire vădită.

Întâlnirea

Am întâlnit odată un orb

Care citea versuri în vânt,

Şi scria tot pe valuri,

Sorbind slove

Din izvoarele vii.

Înălţa cuvinte spre nori,

Îndemnându-le să zboare

Printre aripi de îngeri,

Tremurând de teama căderii.

Nu avea carte în mâini,

Ci citea din palma sa sfântă,

Din amintirea Cuvântului,

Întruchipat în inima sa,

În Cetatea Cărţii din suflet.

Când l-am întrebat unde învăţase

Să citească fără să vadă,

Mi-a arătat o rană arzândă

În palma lui dreaptă,

Câteodată şi-n stânga.

„Aici mi-a scris Îngerul

Cu sabie de foc

Tot ce trebuie să ştiu

Despre Cuvântul

Care nu se rosteşte,

Dar nici că se scrie

În cărţi, ci pe aripi,

În văzduh şi în minte”.

Roua cuvântului

Am încercat să jupoi cuvintele

De pielea lor moartă,

Să le spăl în roua dimineţii,

Culeasă în rugă

De mâini de fecioare,

Să le pomăduiesc,

Cu mir de lumină,

Să le-ndulcesc

Cu Cuvântul de Sus.

Am încercat să aşez cuvintele,

Înrourate,

Medicamente de suflet.

Nu eu prin vorbe uitate,

Ci îngeri să chem

Să vestească

Taina cea plină de sens:

Cuvântu’i tăcere,

Tăcerea’i Cuvânt.

Vederea

Nu eram sub smochin, Doamne,

Dar tot m-ai văzut.

M-ai găsit, chiar

Ascuns fiind sub aripa

Îngerului obosit

De-atâta v-aţi ascunselea.

Mă ascundeam acolo

Nu de Tine, ci de mine.

Stăteam şi scriam

Cu pana de înger,

Sub aripa lui.

Fereşte-mă, Doamne,

De vise, vedenii, vederi,

De nespus!

Ascuns scriam

Nu de frica de moarte,

Ci de spaima de viaţă.

Iar ce scriam, începuturi

de versuri,

Se ştergea la tremurul aripii.

„Pentru că ţi-am zis că te-am

văzut,

Sub aripa îngerului, crezi?”.

De acum, cuprinzând slovele

Ca-ntr-un năvod,

Printre apele învolburate

Ale lumii,

Vei vedea Nevăzutul.