POEZIE: Alexandru Cazacu

Data: 23 Iulie 2026

Scena dimineții

Scena dimineții

pe care o completează chipul

privitorului

sub briza începutului de zi

unde culorile par să respire

iar desenele străzii privite

din mai multe unghiuri

stau pe masă

precum zăcămintele unei suferințe

prin care mai treci odată

la ceasuri limpezi

într-un oraș marin

de-a lungul meridianului numit împăcare

când perdeaua albă

ca o aripă de înger

flutură la geamul camerei fără balcon

spre norii aflați deasupra

apei și pământului

Ploaia de Mai

O ploaie măruntă de Mai

care nu știi dacă mustră ori mângâie

ca un fin acord al nevăzutului

la scenografia vârstei

printre bilanțuri și gesturi austere

Mercurialul indică creșteri

ale absenței și validarea afectivă

a unui văzduh

țintuit pe crucea ferestrei

ce dă spre grădină

când seara se adună pe talerele balanței

menite să cântărească

memoria colectivă

și suferința istorică individuală

a celor vii care învie

Tăcerile

De-acum tăcerile

ca niște petale de dafin într-un abanos

Doar strigătul lișițelor

se aude cu prelungit ecou

până într-o anonimă mansardă a orașului

unde nădejdea poate deveni o patrie

iar târzia sfadă cu tine însuți

continuă intermitent

Tufănelele par

artefactele unei vechi civilizații

Suprafața și timpul secund

al acestei toamne

preschimbă mânia în dezlegare

și recompune de șaptezeci de ori câte șapte

sinele ce balansează

și tot caută ceea ce demult cunoaşte

Zâmbetul

Spațiul periurban

ca un laborator de experimente sociale

cu traume gestionabile

și emoții hiperstratificate

când obiectele devin semitransparente

în curtea fostei uzine electrice

lăsate-n paragină

iar pe șina de cale ferată

năpădită de buruieni

sosesc aporiile veacului

când orele serii se scaldă

într-o lumină perlată

și ne împărțim între noi zâmbetul

ca pe-o bucată de pâine

ca pe-un pahar cu vin

și orice dispută istorică

devine un joc textualist

undeva departe