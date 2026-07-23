POEZIE: Gabriela Ana Balan

Data: 06 August 2026

Crez

În poezie mă încred ca într-un înger

Care îmi știe viața pe de rost

Îmi îngăduie să mă închin oricărui zeu

Îmi este Dumnezeu, pe pământ și în cer.

Cred în poezia care nu îmi cere bir pe cuvânt

Nu îmi pune arginți la picioare

Îmi dăruiește aripi, pâine și sare

O scriu pe nori, pe cruci legământ.

Cred în poezia născută și nu făcută

Care pe toate le-a trăit

Le-a început și le-a sfârșit

Le-a sfințit și le-a reînviat.

Cred în poezia care plânge în locul meu

Râde, iubește, uită și iartă odată cu mine

Bob din cenușă, Phoenixul meu

Mănăstire zidită în cuvânt, lumină vie.

Cunună de spini pe cunună de laur

Lasă-mi, Dumnezeule, cuvântul

Singura armă cu care pot lupta

Să îmi rămână sufletul curat, precum mi-e gândul.

Orb când am fost, am văzut prin cuvânt.

Surd când am fost, am auzit prin cuvânt.

Flămând când am fost, m-ai hrănit prin cuvânt.

Nu mă lăsa, preasfinte, să uit să visez regește

Să trec indiferentă pe lângă apa care nu curge

Pe lângă pianul tăcut sub vremuri tulburi

Pe lângă ramul care nu înflorește.

Vrednică sunt să-i cinstesc pe părinți

Nu îmi voi vinde sufletul pe arginți

Nu voi crede minciuni poleite cu aur

Port cunună de spini pe cununa de laur.

Totuși, dacă vreodată voi plânge

Lacrimile mele nu vor mai fi de sânge

Ci mir în care voi înmuia un colț de pâine

Cu care îmi hrănesc speranța zilei de mâine!

Mulțumesc, Doamne, că bați la poarta mea

Voi ști că azi îmi e un pic mai rău ca mâine!

Arhanghelisima

Sunet șoptit în urechea compozitorului surd

locul meu e în inima tuturor

croiți după același tipar, aceeași înălțime, aripi

de aceeași culoare crescute pe dinăuntru

vârful degetelor mângâie litere de foc

orbitor când scriu

port dulce povară, nume de arhanghel

încă nu știu ce mesaj am în acest avatar

uneori o idee curge pe hârtie

scrisă de mine alteori zgâriată

de vulturi pe nori

vestea mea e dezrobită de arginți

parcă sunt ultimul scrib de pe pământ

îmi cresc pe tâmple crini din Cântarea Cântărilor

în pace îmi voi plânge creatorii de lut

nu îi îngrop în uitare le aprind lumânare

ferească sfinții să rămână singuri părinții

am doar o armă să veșnicesc, poezia

și un singur glonț, cuvântul

îl vom rosti/rostui împreună

când o fi rândul