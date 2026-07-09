12 artiști și spațiile lor complementare la Muzeul Golești

Într-o lume tot mai zgomotoasă, mai abruptă, arta oferă o poartă spre o altă lume, care cheamă la tihnă și frumos. În Sala de Artă Contemporană a Muzeului Golești, județul Argeș, poate fi vizitată ex­poziția colectivă de artă plastică „Spații complementare”, deschisă până la 6 septembrie 2026. Expo­ziția reunește 12 artiști: George Bilan (sculptură), Brândușa Bontea (pictură), Gențiana Bota (pictură), Arthur Bota (pictură), Sanda Buțiu (pictură), Ștefan Crișan (pictură), Radu Florea (pictură), Irina Florescu (pictură), Alexandru Gavrilescu (pictură), Cris­tian Macovei (fotografie), Livia Mărculescu (fotografie) și Alexandru Papuc (sculp­tură). Expoziția mixtă este adăpostită într-un spațiu restrâns, dar acest lucru este compensat de judicioasa dispunere a lucrărilor, 15 la număr, astfel încât s-a creat senzația unui ambient fluid și luminos.

Mesajul puternic definit al fiecărui artist, descifrat în lucrările lor de pictură, sculptură și fotografie din acest „spațiu complemen­tar” - pus la dispoziție de conacul Goleștilor, devenit muzeu peste timp, adăpostind la rândul său valori de patrimoniu cultural și isto­ric -, face credibilă reunirea ar­tis­tică în același crez, acela de a bucu­ra iubitorii de artă.

Două sculpturi realizate de Alexandru Papuc reprezintă un inspirat dialog cu lumina, aerul și densitatea minerală a materialului, conferind o elegantă fragilitate formei sculptate. Ambele devin o punte lină spre sculptura lui George Bilan, o metaforă a vertica­lității, aș zice, celeste.

Natura statică a Sandei Buțiu induce o notă de liniște și calm prin cromatica aleasă, dar și o pace sufletească datorată obiectelor ce configurează un spațiu interior familiar, redate apoi pictural. Alte lucrări reflectă o predispoziție spre reprezentări monumentale (Alexandru Gavrilescu), fie redând stări de fragilitate (Irina Florescu), fie abordând tema unor răni emo­ționale (Arthur Bota), fie specific identitară (Ștefan Crișan). Nu lips­ește nici peisajul uneori abstract (Gențiana Bota, Brândușa Bontea), iar alteori care îndeamnă la visare și contemplare (Radu Florea).

„Spațiile complementare” întrezărite în picturi și revelate prin operele sculptate sunt întregite armonios cu fotografiile Liviei Mărculescu și ale lui Cristian Macovei, acestea aducând un plus de simbol și metaforă. Astfel, un spa­țiu restrâns devine o simplă apa­rență, dincolo de care vizitatorul constată satisfăcut că are o infinită libertate de mișcare și interpretare.

Așadar, o expoziție reușită, curatoriată de Nicoleta Popa, muzeograf la Muzeul Golești. În cadrul vernisajului din 11 iulie, a vor­bit Gabriela Tănase, poetă și galeristă, care a subliniat că „adevăratul spațiu complementar nu este al lucrărilor, ci acela pe care fiecare privitor îl poartă mai departe cu sine, după ce expoziția s-a încheiat”.