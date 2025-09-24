Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lumina literară şi artistică

POEZIE: Florian Silișteanu

Lumina literară şi artistică
Data: 24 Septembrie 2025

cântec de primenire

- uite mamă trec soldații
iar ne pierdem tații - frații
florilor, toți condamnații
printre vii și dintre morți
setea pentru toți
 
- uite frate trec soldații
sorei noastre însurații
lumii toate comandanții
cad în somn jurații toți
trage diavolul la sorți
 
- uite soro trec soldații
s-or întoarce mai târziu
la odihnă - cișmigiu
ori prin gropile comune
pe cruci fără nici-un nume
 
uite tată trec soldații
printre ei și tu mai tânăr
printre ei și eu la număr
între noi lacrima toată
luminând din poartă-n poartă
 
uite DOAMNE trec soldații
nicăieri frații și tații
prin icoane... nici atât
numai îngeri suspinând 

 

