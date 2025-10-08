POEZIE: Geanina Bîrlădeanu

Data: 08 Octombrie 2025

Turnul de scăpare

(după Psalmul 93)

’Jungherea cea nedreaptă când pe sărman ucide

Și văduva o frânge de zidul răutății,

Vai, foc aprins în lampa stăpânului ce-nchide

Sprânceana cea păgână la Soarele Dreptății!

Nebuni fără de Lege, lui Iacov stă alcovul

Și-i cercetat tot pruncul prin scâncetele scurte!

Pe frunți de zei bolnave, Cezarul e procovul,

Cel ce-a sădit urechea cunoaște a Sa Curte!

La tronul făr’delegii, de-mi clatină piciorul

Și iadul își aprinde vulcanii plini de lavă,

Vin stoluri de putere, de-mi strig Judecătorul,

Lovind răuvoitorii, ca șahul pe o tablă!

Și-apoi îmi chem lăuta, chimval să-mi facă cordul

Căci tahicardic cântă: „Osana întru Domnul!”

Invitație la închinare

(după Psalmul 94)

E Împăratul oare ce-a luminat balconul

Cu ceruri de veșminte pe umeri de doctrine?

Ah, bucură-te-argilă că fericit e omul

De-i scris pe invitații: „acum te-aștept, creștine!”

Vai, criptă-os ce-mi mistui păcatu-n bătătură,

Să vii, să pleci genunchiul Acelui ce te strigă!

Învârtoșată minte, nu-ți intră din Scriptură

Vreun șarpe de-a lui Moise, la tine sub verigă?

De mi-aș găsi-n cămară când caut haina nunții

O lacrimă-a Iosiei după citirea Legii

Tu, Dulce-Primăvară, când dai scrisoarea morții

Fă-mi patul meu de suflet, mai alb sub trupul cergii!

De-n palme mai porți cuie, odihna Ta, pricină!

Iubirea nu-i Iubire de nu mă chemi la Cină!

