POEZIE: Geanina Bîrlădeanu

POEZIE: Geanina Bîrlădeanu

Data: 08 Octombrie 2025

Turnul de scăpare
(după Psalmul 93)

’Jungherea cea nedreaptă când pe sărman ucide
Și văduva o frânge de zidul răutății,
Vai, foc aprins în lampa stăpânului ce-nchide
Sprânceana cea păgână la Soarele Dreptății!

Nebuni fără de Lege, lui Iacov stă alcovul
Și-i cercetat tot pruncul prin scâncetele scurte!
Pe frunți de zei bolnave, Cezarul e procovul, 
Cel ce-a sădit urechea cunoaște a Sa Curte!

La  tronul făr’delegii, de-mi clatină piciorul
Și iadul își aprinde vulcanii plini de lavă,
Vin stoluri de putere, de-mi strig Judecătorul,
Lovind răuvoitorii, ca șahul pe o tablă!

Și-apoi îmi chem lăuta, chimval să-mi facă cordul
Căci tahicardic cântă: „Osana întru Domnul!”

Invitație la închinare
(după Psalmul 94) 

E Împăratul oare ce-a luminat balconul
Cu ceruri de veșminte pe umeri de doctrine?
Ah, bucură-te-argilă că fericit e omul
De-i scris pe invitații: „acum te-aștept, creștine!” 

Vai, criptă-os ce-mi mistui păcatu-n bătătură,
Să vii, să pleci genunchiul Acelui ce te strigă!
Învârtoșată minte, nu-ți intră din Scriptură
Vreun șarpe de-a lui Moise, la tine sub verigă?

De mi-aș găsi-n cămară când caut haina nunții
O lacrimă-a Iosiei după citirea Legii 
Tu, Dulce-Primăvară, când dai scrisoarea morții
Fă-mi patul meu de suflet, mai alb sub trupul cergii!

De-n palme mai porți cuie, odihna Ta, pricină!
Iubirea nu-i Iubire de nu mă chemi la Cină!
 

