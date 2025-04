Data: 18 Aprilie 2025

Cristian Muntean

***

N-am apucat să particip la Cină,

am ajuns la camera de sus

când ospățul se terminase,

mi-am înmuiat picioarele

în apa care rămăsese după spălarea ucenicilor,

am plecat în fugă pe lângă poarta Apelor,

unde Ezra a citit legea lui Moise poporului

și am luat-o pe lângă izvorul Gihon,

unde Solomon a fost uns rege,

am trecut valea Cedrilor

spre Ghetsimani cu ochii scăldați de lacrimi

în așteptarea luminii.

Unul din voi Mă va vinde,

parcă Te aud spunând,

și mă uit în jur să văd dacă sunt singur.

E cel căruia Eu îi voi întinde bucățica de pâine

și i-o voi da!

Doamne, câte bucăți de pâine am primit

și nu le-am văzut?

Am ajuns în grădină, e plină de măslini colțuroși,

nu e vremea lor, dar aș vrea să le văd roadele...

Am început să-i văd pe toți. Suntem toți în grădină, Doamne! Se făcea Ziuă... Umblați cât aveți Lumina ca să nu vă prindă întunericul. Hristos a înviat!

Ioniță Iereul

STĂPÂNUL VIEȚII

Se preumblă peste gânduri, se ridică dintre șoapte

O vestire cu putere, o solire de asalt,

Prin poiene și prin case, și prin locurile toate,

Este taina Învierii dintr-al cerului înalt!

Rugăciunile cernite se preschimbă în lumină,

Din cântările de seară tresar murmuri de speranță,

Răsădite printre gânduri cu mireasmă de cetină,

Se ridică Cel ce este, spre rodirea de viață!

Este noaptea Învierii și suntem în așteptare,

Clopotele stau tăcute, încă nu ne dau Vestire,

Se așteaptă în uimire să primim spre deșteptare,

Vestea că Stăpânul Vieții S-a trezit din adormire.

Iată clipa cea mai sfântă, bate ceasul de Înviere!

Cosmul cu totul cântă într-un glas neobosit,

Înviază Domnul Slavei, lumea iese din tăcere,

Și cu El și noi odată, și pământul adormit!

Adrian Lesenciuc

***

capul se lăsă într-o parte

cerând binecuvântare

sau protecție

ei urcară prin spatele crucii

pe acolo de unde

se aude scrâșnetul dinților

ridicaseră scări

și puseră peste creștet

acoperiș de tablă să-l protejeze de ploi



sângele prelins din răni

are azi consistența și culoarea

ruginii



din lanul cu maci de

la marginea drumului

se aude scârțâitul vântului în tablă

ca un scrâșnet din dinți.

Valentin Popescu

DE ÎNVIERE

Vor fi fumuri albastre, adieri,

nuielele de sânger vii în legănare

se vor lovi trezind pământul

și toate păsările cântătoare

Ne-om aminti de ziua de-apoi

care nu e decât o zi care urmează

și îmbracă toți copacii goi

și face toată lumea trează

Veți ști sau nu veți ști să fiți

cu flori în curți pe la biserici

ceva ne va grăbi spre sfinți

și să ne așezăm în rugăciuni cucernici

Bătrânul paracliser de veacuri

va da lumina în candelabre sfinte

se vor ivi și miei în țarcuri

și răni se vor deschide din cuvinte

Prin care aerul domol

va strecura un deget liră

dând slavă lui Iisus cu un ocol

de cerc cu roșie lumină.



Costel Stancu

* * *

în grădina Ghetsimani

unde plânge Domnul

şi fără de tihnă-şi dorm

ucenicii somnul,

înger sfânt trimite Tatăl

fiului său semn

- la vederea-i înfloresc

mugurii pe lemn -

eu sub poala-i mă strecor

ca să pot vedea

de Se îndoieşte Domnul

de puterea Sa.

El mă vede şi mă mustră

să îmi dau silinţa

spre a nu-mi lăsa ispitei

de-a şti totul, fiinţa.

Căci cu cât ştiu mai puţine

despre el, Alesul,

cu atât se-arată-n fapta-I,

mai clar, înţelesul.

Dorina Stoica

LEGĂMÂNT

Cu mine fac legământ

să nu fiu ca frunza-n vânt,

iar la timpul înserării

să iau capătul răbdării

și să pun bun început

pentru tot ce-am de făcut:

rugăciune, post, iertare

și o dragoste mai mare!

Mieii inimii voi duce

unde iarba e mai dulce,

fără milă, în picioare

călca-voi iarba de fiare.

Iar de m-oi răni în zbor

o să rabd, n-o să cobor.

Voi urca treaptă cu treaptă

scara postului cea dreaptă.

Dau voință, iau putere

să ajung la Înviere.



Girel Barbu

DIN CĂMAȘA TA, IISUSE

Din cămașa Ta, Iisuse,

cusută cu mare chin

ce pe Trupul Tău crescuse

precum scoarța pe măslin

și pe care-n Dealul Morții

arucat-au atunci sorții,

rup toți, Doamne Hristoase,

câte-un petic și-l vor coase -

când păcatele îi dor -

la cămașa vieții lor.



Romeo Aurelian Ilie

ȘTREANGUL

Am ajuns la Ghetsimani,

dar n-am găsit,

oricât am căutat,

locul unde-a plâns Iisus.

Însă,

pe-un ram

veșnic verde

atârna ștreangul

cu care

s-a spânzurat

Iuda.

M-am uitat

prin ochiul acela

rămas intact,

ca în oglindă.

Ignatie Grecu

DE ÎNVIERE

Singura mângâiere pentru cei plecaţi:

un licăr de lumânare la căpătâi,

cântecul de privighetoare în zori,

bobul de rouă tremurând pe firul de iarbă,

prelins din ochiul îndurerat al unei flori.

Şi, sfântă, mireasma de liliac.

îmbrãţişând şi sãrutând pe toţi.