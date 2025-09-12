(Ev. Ioan XIX, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35) Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc
Comitetul de coordonare a dialogului ortodox-catolic întrunit în Creta
În perioada 9-11 septembrie, membrii Comitetului de coordonare a Comisiei mixte internaţionale de dialog teologic între Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă s-au întâlnit la Rethymnon, în insula Creta, informează fosfanariou.gr.
Conform tradiţiei, lucrările au fost conduse de cei doi copreşedinţi: cardinal Kurt Koch, prefectul Dicasteriului pentru promovarea unităţii creştinilor, din partea romano-catolicilor; respectiv Mitropolitul Iov al Pisidiei (Patriarhia Ecumenică), din partea ortodocşilor. Gazdă a evenimentului a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Prodromos, Mitropolit de Rethymno şi Avlopotamos.
Ultima întâlnire a avut loc în perioada 3-7 iunie 2024 şi a fost găzduită de Biserica Romano-Catolică la Bari, în Italia. Fiecare astfel de eveniment începe cu o diseminare a rezultatelor convenite la cel precedent şi se încheie cu emiterea unui comunicat oficial.