Comitetul de coordonare a dialogului ortodox-catolic întrunit în Creta

Un articol de: Arhid. Alexandru Briciu - 12 Septembrie 2025

În perioada 9-11 septembrie, membrii Comitetului de coordonare a Comisiei mixte internaţionale de dialog teologic între Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă s-au întâlnit la Rethymnon, în insula Creta, informează fosfanariou.gr.

Conform tradiţiei, lucrările au fost conduse de cei doi copreşedinţi: cardinal Kurt Koch, prefectul Dicasteriului pentru promovarea unităţii creştinilor, din partea romano-catolicilor; respectiv Mitropolitul Iov al Pisidiei (Patriarhia Ecumenică), din partea ortodocşilor. Gazdă a evenimentului a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Prodromos, Mitropolit de Rethymno şi Avlopotamos.

Ultima întâlnire a avut loc în perioada 3-7 iunie 2024 şi a fost găzduită de Biserica Romano-Catolică la Bari, în Italia. Fiecare astfel de eveniment începe cu o diseminare a rezultatelor convenite la cel precedent şi se încheie cu emiterea unui comunicat oficial.

 