Comitetul Executiv al CMB întrunit la Hangzhou, China

Comitetul Executiv (CEx) al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) s-a reunit la Hangzhou, China, în perioada 20-25 noiembrie 2025, cu tema principală: „Hristos, cultură și context”. În cursul întrunirii au fost analizate atât documente și strategii de lucru, cât și stadiul programelor CMB. De asemenea, au fost organizate întâlniri cu diferite comunități creștine din China pentru o mai bună cunoaștere a contextului creștin din această țară, definit ca fiind „post-denominațional” sau „post-confesional”.

Potrivit informaţiilor prezentate de gazde, comunitățile creștine din China se dezvoltă rapid, atrăgând deja zeci de milioane de oameni. Datele statistice oficiale arată că în China sunt în prezent peste 40 milioane de creștini, cifră ce reprezintă o minoritate religioasă, un procent foarte mic comparativ cu întreaga populație a Chinei, care numără aproximativ 1,4 miliarde de persoane. Dinamica însă este foarte importantă, întrucât aproximativ 350.000 de persoane sunt botezate în fiecare an, pastorii comuni­tăților fiind educați în 22 de colegii sau seminare teologice din întreaga țară, ne-a transmis părintele Michael Tiţa, vicar eparhial al Arhi­episcopiei Bucureştilor, participant la eveniment ca proxy pentru Înaltpreasfinţitul Părinte Nifon, Arhi­episcopul Târgoviștei, Mitropolit ono­rific şi Exarh patriarhal, membru în CEx al CMB.

Despre documentele analizate și votate la întrunirea din China ne-a vorbit părintele Tiţa: „Raportul Secretarului general al CMB, rev. prof. dr. Jerry Pillay, a oferit o prezentare de ansamblu a numeroaselor comemorări și celebrări la nivel inter­creș­tin din cursul anului 2025, care au contribuit la cultivarea vizibili­tății, vitalității și unității intercreș­tine. În raportul său, moderatorul Comitetului Central (CC) al CMB, Episcopul prof. dr. Heinrich Bedford-Strohm, a subliniat faptul că atât unitatea Bisericilor, cât și ac­țiu­nea în privința asigurării drep­tății climatice «sunt esențiale pentru Pelerinajul nostru spre Dreptate, Unitate și Reconciliere». Au mai fost prezentate rapoartele subcomitetelor privind finanțele și mișcările de personal și numiri; declarații privind agravarea stării de haos și dezastru umanitar din Sudan și eforturile în căutarea unei păci drepte în Palestina și Israel; de asemenea, a fost adoptat un proiect de declarație privind violența post-electorală din Tanzania. Au fost actualizate programele, metodologiile folosite și agenda viitoare a CMB, în primul rând pentru anul 2026. Au fost analizate și programul privind Deceniul ecumenic de acțiune pentru justiție climatică (2025-2034) și cadrul de implementare a acestuia. Subcomitetul a analizat și mesajul de la a șasea Conferință Mondială Credință și Constituție. S-a discutat şi despre un proiect de reorganizare a structurii actuale a CMB, cu reducerea de la cinci direcții la trei, având în vedere provocările generate de diminuarea finanțelor disponibile ale CMB”.

Întrunirea CEx al CMB de la Hang­zhou a fost foarte importantă atât în privința deciziilor luate, cât și din punctul de vedere al participării reprezentanților Bisericilor creștine din cadrul CMB: „Această prezență reprezintă, pe de o parte, un semn de solidaritate cu creștinii din această țară și, pe de altă parte, o apreciere a eforturilor pe care co­mu­nitățile de creștini din China le întreprind pentru a da o mărturie cre­dibilă, valoroasă, a credinței creș­tine într-un context atât de special, din punct de vedere religios, social, istoric și cultural”, a mai transmis părintele vicar eparhial Michael Tița.