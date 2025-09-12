Ierarhii ortodocşi din Marea Britanie s-au reunit la Cambridge

Marţi, 9 septembrie, Institutul pentru Studii Creştin-Ortodoxe din Cambridge (IOCS) a găzduit o întâlnire a ierarhilor ortodocşi din ­Regatul Unit. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Atanasie, informează site-ul oficial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii şi Irlandei de Nord, roarch.org.uk.

Cronica de pe pagina de Facebook a IOCS descrie evenimentul de la Jesus College, Universitatea Cambridge, drept „o întâlnire istorică”, deoarece „ierarhi şi reprezentanţi ai Bisericilor Creştine de tradiţie răsăriteană din Marea Britanie s-au reunit pentru prima dată într-o astfel de întâlnire”. Oficiul de gazdă a fost asigurat de Înaltprea­sfinţitul Părinte Nichita, Arhiepiscop de Thyateira şi Marea Britanie (Patriarhia Ecumenică). „Arhiepiscopul Nichita a evidențiat rolul unic al IOCS în Marea Britanie, nu doar ca centru de educație teologică și cercetare pentru co­mu­nitățile ortodoxe ale țării, ci și ca platformă unificatoare care promovează dialogul și cooperarea între tradiții. Această viziune a fost primită cu căldură de participanții la discuție”, informează IOCS.

Întâlnirea a fost organizată de conducerea IOCS, din care fac parte şi doi români. Părintele profesor dr. Dragoş Herescu este directorul institutului, în timp ce dr. Răzvan Porumb este director de cercetare şi director adjunct al instituţiei. „Scopul întâlnirii a fost consolidarea relațiilor interortodoxe și intensificarea colaborării între Bisericile Ortodoxe din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și promovarea educației teologice ortodoxe prin cursurile oferite de IOCS. În cadrul discuțiilor s-au abordat teme precum formarea teologică a clerului, nevoile pastorale și spirituale ale credincioșilor din diasporă, dar mai ales rolul educației teologice în context britanic, unde IOCS oferă o variată gamă de cursuri, în domeniul teologiei ortodoxe, de mai bine de 25 de ani. Participarea Înaltprea­sfințitului Părinte Atanasie la această întâlnire reflectă angajamentul activ al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord față de dialogul interortodox, sus­ținerea educației teologice și slujirea comuni­tăților românești din Regatul Unit”, se arată pe roarch.org.uk.

Alături de ierarhii Bisericilor Ortodoxe la întrunire s-au aflat reprezentanţi ai Bisericii Copte, ai Bisericii Armene, ai Bisericii Ortodoxe Siriene Malankara, ai Bisericii Asiriene Catolice din Răsărit. „Această seară unică a marcat primul moment în care ierarhii creștinilor răsăriteni din Marea Britanie s-au adunat sub același acoperiș, un pas istoric care a subliniat atât profunzimea credinței lor comune, cât și angajamentul ferm pentru o viitoare colaborare”, anunţă IOCS.