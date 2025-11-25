Întâlnire pregătitoare pentru sesiunea plenară a dialogului ortodox‑luteran la Strasbourg

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un articol de: Arhid. Alexandru Briciu - 25 Noiembrie 2025

A doua întâlnire pregătitoare pentru cea de‑a 19‑a Sesiune Plenară a Comisiei Mixte Internaționale de Dialog Teologic între Federația Luterană Mondială (FLM) și Bisericile Ortodoxe s‑a desfășurat la Strasbourg, Franța, în perioada 16‑18 noiembrie 2025. Întâlnirea a fost găzduită de Institutul de Studii Ecumenice al FLM, în incinta căruia au avut loc lucrările, ne‑a transmis pr. lect. dr. Cosmin Daniel Pricop, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi delegatul Patriarhiei Române în acest dialog. La final a fost emis comunicatul intitulat „Sinodalitate şi primat”.

Comitetul pregătitor, co‑prezidat de Episcop dr. Johann Schneider (Biserica Evanghelică din Germania Centrală), din partea Federației Luterane Mondiale, și de IPS Mitropolit prof. dr. Kyrillos de Krini (Patriarhia Ecumenică), din partea Bisericilor Ortodoxe, a discutat tema generală a sinodalității și primatului, dezvoltând draftul Declarației elaborate în cadrul Întâlnirii Plenare de la Larnaca, Cipru, desfășurată la începutul acestui an. Comitetul a audiat prezentări susținute de pr. prof. dr. Jennifer Wasmuth, pr. prof. dr. Heta Hurskainen, pr. lect. dr. Cosmin Pricop, pr. prof. dr. Dirk Lange și PS Episcop prof. dr. Damaskinos de Haapsalu (Estonia).

Lucrările s‑au axat pe: fundamentul baptismal al sinodalității/primatului din perspectivă ortodoxă și fundamentul euharistic al sinodalității/primatului din perspectivă luterană; sinodalitatea și primatul la diferite niveluri (local, regional, universal) din perspectivă ortodoxă și luterană. „Sesiunile de discuții au început și s‑au încheiat, în fiecare zi, cu rugăciune comună. Membrii comitetului au fost primiți cu multă căldură la Institutul de Studii Ecumenice, un centru important de activitate ecumenică de peste 60 de ani. Institutul găzduiește o comunitate de teologi care oferă analiză și consultanță teologică, sprijinind Bisericile în angajarea lor în dialogul ecumenic. Membrii comitetului s‑au bucurat de biblioteca vastă a institutului, precum și de ospitalitatea alsaciană. În ultima zi de lucru, prof. dr. Matthieu Arnold (profesor al Facultății de Teologie Protestantă a Universității din Strasbourg, cercetător asociat al Institutului de Studii Ecumenice și membru al Académie des inscriptions et belles‑lettres) a oferit un tur ghidat al «Catedralei Protestantismului», unde Martin Bucer a fost pastor, iar multe secole mai târziu a fost activ dr. Albert Schweitzer”, se arată în comunicatul emis la final.

Participanții ortodocși au fost: IPS Mitropolit prof. dr. Kyrillos de Krini (Patriarhia Ecumenică), PS Episcop prof. dr. Damaskinos al Haapsalu (Patriarhia Ecumenică - Biserica Ortodoxă a Estoniei) și pr. lect. dr. Cosmin Pricop (Patriarhia Română). A fost absent motivat diac. Œcumenius Amanatidis (co‑secretar, Patriarhia Ecumenică).

Participanții luterani au fost: Episcop dr. Johann Schneider (co‑președinte), pr. prof. dr. Dirk G. Lange (co‑secretar, FLM Geneva), pr. prof. dr. Heta Hurskainen (Biserica Luterană Evanghelică din Finlanda) și pr. prof. dr. Jennifer Wasmuth, consultant (Biserica Luterană Evanghelică din Hanovra, Germania).

„S‑a decis ca a doua întâlnire plenară a celei de‑a 19‑a Sesiuni a Comisiei Mixte, găzduită de Federația Luterană Mondială, să aibă loc în perioada 10‑16 mai 2026 la Sète, Franța. Întâlnirea plenară va discuta, printre alte subiecte, perspectiva pnevmatologică (bazându‑se pe activitatea Declarației comune anterioare privind lucrarea Duhului Sfânt), receptarea Sinoadelor și autocefalia, întrucât toate acestea sunt legate de sinodalitate și primat”, ne‑a declarat, la final, părintele decan Cosmin Daniel Pricop.

 