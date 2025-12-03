Prima călătorie apostolică a Papei Leon al XIV-lea

În perioada 27 noiembrie - 2 decembrie, Papa Leon al XIV-lea a efectuat prima sa călătorie apostolică. Destinaţiile alese au fost Turcia, pentru a comemora împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu împlinirea a 1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic, urmată de Liban, în vederea susţinerii eforturilor de reconstruire a ţării, informează Vatican News.

Oficiul de presă al Sfântului Scaun a anunţat că programul călătoriei apostolice în cele două ţări a fost pus sub semnul a două versete biblice: „Un Domn, o credinţă, un botez” (Efeseni 4, 5), respectiv „Fericiţi făcătorii de pace” (Matei 5, 9). Din delegaţia care l-a însoţit pe Papa Leon al XIV-lea în acest itinerar a făcut parte şi cardinalul Kurt Coch, prefectul Departamentului pentru Promovarea Unității creștinilor. Responsabilitatea coordonării acestei călătorii i-a revenit monseniorului Vartan Kazandjian, administrator eparhial al Arhiepiscopiei Armene din Istanbul.

Întrucât a fost o vizită efectuată la invitaţia autorităţilor de stat, Episcopul Romei a fost întâmpinat oficial joi, 27 noiembrie, la Palatul Prezidenţial Beştepe din Ankara, de preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdo­ğan. La ceremonie a participat şi Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului-Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, care l-a întâmpinat pe Papa Leon al XIV-lea în calitate de păstor al creştinilor ortodocşi, se arată pe site-ul oficial ec-patr.org.

1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic comemoraţi la Niceea

Vineri, 28 noiembrie, a doua zi a vizitei, a fost una plină de încărcătură spirituală. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi Papa Leon al XIV-lea au mers la Iznik, oraş ridicat pe urmele cetăţii antice Niceea, care a găzduit lucrările Primului Sinod Ecumenic din anul 325. Autorităţile au amenajat o platformă deasupra ruinelor bazilicii Sfinţilor Părinţi de la Niceea, scufundată timp de 700 de ani şi readusă complet la suprafaţă prin lucrări de asanare coordonate de o echipă de arheologi. A participat la un moment de rugăciune Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al Întregii Africi, alături de lideri religioşi din întreaga lume. Cu acest prilej, Episcopul Romei şi Arhiepiscopul Constantinopolului au rostit în limba engleză Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan în varianta originală, fără adaosul Filioque. „Pentru noi, creștinii, credința apostolică exprimată la Niceea este o victorie. Prin această credință, tirania păcatului este desfiinţată în viețile noastre, robia stricăciunii este dezlegată și pământul este înălțat la cer. Crezul de la Niceea este ca o sămânță pentru întreaga noastră existență creștină. Nu este un simbol al unui minim necesar; este un simbol al întregului. Având fervoarea credinței de la Niceea arzând în inimile noastre, «să alergăm cu stăruinţă» pe drumul unității creștine «care ne este pusă înainte» (cf. Evrei 12:1); să «nădăjduim desăvârşit în harul» care este făgăduit «la arătarea lui Iisus Hristos» (cf. 1 Petru 1:13); și, în final, «să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim: pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, Treimea cea de o ființă și nedespărțită» (Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur)”, a spus Patriarhul Ecumenic în cuvântul său de bun-venit. „Sunt profund recunoscător Sancti­tății Sale Bartolomeu, care, cu mare înțelep­ciune și previziune, a decis să comemorăm împreună cea de-a 1.700-a aniversare a Conciliului de la Niceea chiar în locul în care acesta a fost celebrat. De asemenea, mulțumesc călduros conducătorilor Bisericilor și reprezen­tanților comuniunilor creștine din întreaga lume care au acceptat invitația de a participa la acest eveniment. Fie ca Dumnezeu Tatăl, atotputernic și milostiv, să asculte rugăciunea arzătoare pe care I-o adresăm astăzi și să dăruiască harul ca această aniversare importantă să aducă roade îmbel­șu­gate de reconciliere, unitate și pace”, a subliniat Papa Leon în cuvântul de răspuns.

În cadrul vizitei în Turcia, Episcopul Romei a mai vizitat în Istanbul: Catedrala Romano-Catolică închinată Duhului Sfânt; Biserica „Mor Ephrem”, a comunităţii siro-ortodoxe; un cămin pentru persoane vârstnice găzduit de Micile Surori ale Săracilor; Catedrala Apostolică Armeană, mai notează vaticannews.va.

Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Patriarhiei Ecumenice

Sâmbătă, 29 noiembrie, „în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, fratele Apostolului Petru şi ocrotitor al Patriarhiei Ecumenice”, cei doi Întâistătători au semnat o declaraţie comună la reşedinţa din cartierul Fanar. „Comemorarea celor 1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, celebrată în ajunul întâlnirii noastre, a fost un moment extraordinar de har. Sinodul de la Niceea, ținut în anul 325 d.Hr., a fost un eveniment providențial de unitate. Scopul comemorării acestui eveniment, însă, nu este doar de a reaminti importanța istorică a Sinodului, ci de a ne îndemna să fim continuu deschiși aceluiași Duh Sfânt Care a vorbit la Niceea, în timp ce ne luptăm cu numeroasele provocări ale timpului nostru. Suntem profund recunoscători tuturor liderilor și delegaților altor Biserici și comunități ecleziale care au fost dispuși să participe la acest eveniment. Pe lângă recunoașterea obstacolelor care împiedică restabilirea deplinei comuniuni între toți creștinii - obstacole pe care căutăm să le abordăm prin calea dialogului teologic -, trebuie să recunoaștem și că ceea ce ne leagă este credința exprimată în Simbolul de la Niceea. Aceasta este credința mântuitoare în Persoana Fiului lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, de o fiinţă cu Tatăl, Care pentru noi și mântuirea noastră S-a întrupat și a locuit printre noi, a fost răstignit, a murit și a fost îngropat, a înviat a treia zi, S-a înălțat la cer și va veni din nou să judece viii și morții. Prin venirea Fiului lui Dumnezeu, suntem inițiați în taina Sfintei Treimi - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt - și suntem invitați să devenim, în și prin Persoana lui Hristos, copii ai Tatălui și împreună-moștenitori cu Hristos prin harul Duhului Sfânt. Înzestrați cu această mărturisire comună, putem înfrunta provocările noastre comune în a mărturisi credința exprimată la Niceea cu respect reciproc și putem lucra împreună spre soluții concrete cu speranță autentică”, se arată în documentul publicat pe site-ul oficial al Patriarhiei Ecumenice, ec-patr.org.

Duminică, 30 noiembrie, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Patriarhiei Ecumenice, Sanctitatea Sa Bartolomeu a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Fanar, împreună cu Patriarhul Teodor al II-lea, înconjuraţi de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. La slujbă a participat şi Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea.

În după-amiaza zilei de duminică, Episcopul Romei a ajuns în Beirut, Liban. Prima sa călătorie apostolică s-a încheiat marţi, 2 decembrie.

Papa Leon al XIV-lea este cel de-al patrulea Suveran Pontif cu care se întâlneşte Patriarhul Ecumenic Bartolomeu de la începutul arhipăstoririi sale din anul 1991, după papii Ioan Paul al II-lea († 2005), Benedict al XVI-lea († 2022) şi Francisc († 2025).