Revista presei

Ştiri pe Surse citează o informaţie de pe Agenţia de ştiri BASILICA: „Studenții români din țară și diasporă vor sărbători la Mănăstirea Putna 150 de ani de la Serbarea Românilor de Pretutindeni organizată acolo de studentul Mihai Eminescu și gene­rația lui. În 15 august, tinerii vor depune o candelă de argint pe mormântul Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare, ca simbol al continuității idealului unității și identității naționale. Gestul lor îl va reedita pe cel al studenților de acum 150 de ani, între care s-au numărat Mihai Eminescu, Ioan Slavici, A.D. Xenopol, Nicolae Teclu, Ciprian Porumbescu. Aceștia au donat o urnă de argint de șapte kilograme, care astăzi se păstrează în muzeul mănăstirii”.

Jurnalul.ro a publicat, în 24 iulie, un articol semnat de Andrei Marga, cu titlul „Reflecţii privind religia şi Biblia astăzi”. Din conţinutul acestuia reţinem: „Religia nu mai este doar o chestiune privată a fiecăruia, ci o sursă de orientare în vremuri de derapaje. În Predica de pe munte, Iisus cerea ca puterii să nu i se răs­pundă cu mijloacele puterii. Exigență tulburătoare și astăzi, când știm, desi­gur, din istorie că, în lupta cu puterile malefice, nu dă rezultate decât puterea oamenilor solidarizați. Dar ne dăm seama că politica fără etică eșuează până la urmă, iar demo­crația fără demo­crați însuflețiți de grija și iubirea aproapelui se anulează singură”.

Active News reproduce declaraţia făcută recent de dr. Adrian Cacovean: „A trecut mai puțin de un an - Sfântul Dimitrie, 27 octombrie 2020 - de când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dat mesajul care a zguduit clasa politică și a ridicat inimile românilor: «Dumnezeu nu Se lasă batjocorit!» Răspunsul la amenințările cu restricții noi din partea guvernan­ților. Am spus atunci că, prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel rostite în momentul de cumpănă, Preafericitul Daniel a umplut cu flacăra Duhului Sfânt Catedrala Mântuirii Neamului, pe care a ctitorit-o! (...) «Actul de vaccinare are caracter voluntar, acesta este un drept, nu o obligație!» Este pozițio­narea definitivă a Bisericii Ortodoxe Române în fața politicii UE pentru vaccinarea obligatorie! De aceea mesajul este istoric! Alte Biserici Ortodoxe au poziții diferite, până la consimțire. De aceea, mesajul Patriarhului este cu atât mai puternic, cu con­secințe uriașe în prezent și viitor. Patriarhul Daniel a eliberat Biserica Ortodoxă Română de orice presiuni: nu se va permite de­pășirea liniei roșii, limitarea liber­tății de conștiință a oamenilor, lăsată de Dumnezeu. De aceea, ­să-i transmitem cu toții Preafericirii Sale, înțelegând sensul adânc al mesajului său: Vrednic este!”